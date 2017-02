Dal debutto ufficiale a Real Madrid-Napoli: i 9 momenti di Cristiano Ronaldo contro le italiane

L'Inter all'origine del mito

Il debutto di Cristiano Ronaldo in Champions League è datato 14 agosto 2002: è la gara d'andata dei preliminari e lo Sporting Lisbona ospita l’Inter. Al minuto 58’ un gracile diciassettenne portoghese subentra a Toñito e qui si fa la storia, perché trattasi dell’esordio da professionista del 4 volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo che quella sera, allo stadio Alvalade, chiese la maglia a Gigi Di Biagio.

La prima alla Scala la dirige Crespo

Corre l’anno 2005 e Cristiano Ronaldo è già passato al Manchester United che affronta il Milan agli ottavi di finale di Champions League: il portoghese gioca 63 minuti a Old Trafford e novanta a San Siro mentre Crespo giustizia i Red Devils, firmando entrambe le vittorie rossonere.

Cover story: Cristiano Ronaldo contro Kakà

Ancora Milan e sempre in Champions League, il 24 aprile 2007, Cristiano Ronaldo segna per la prima volta a un’italiana nella semifinale di andata. Il portoghese fa impazzire i rossoneri per un tempo e apre le marcature di Old Trafford con un colpo di testa sul petto di Dida in uscita: il pallone s’impenna spiovente, lo United è in vantaggio e vincerà 3-2 dopo la doppietta di Kakà.

Manchester United, Cristiano Ronaldo 2006/07Reuters

Cristiano Ronaldo contro Gattuso

Una settimana dopo, in una delle notti più amate di sempre dai tifosi rossoneri, la pioggia di San Siro bacia il Milan che elimina il Manchester United e vola ad Atene con un nettissimo 3-0. Manifesto della partita: Cristiano Ronaldo versione Narciso sbaglia uno stop di tacco e Gattuso gli sbraita in volto cancellandolo dalla semifinale.

Pesce d'aprile alla Roma

Anno 2008 e pesce d’aprile alla Roma nei quarti di finale di Champions League: Cristiano Ronaldo segna all’andata, lo United vince entrambe le partite e a Mosca, stadio Luzniki, il portoghese è per la prima volta campione d’Europa nonostante l’errore dal dischetto contro il Chelsea.

La notte di Santon e Balotelli

Anno 2009, ottavi di finale di Champions: diciottenne da pochi giorni, Davide Santon annulla Cristiano Ronaldo a San Siro e già si sprecano i paragoni con Facchetti mentre l’altro enfant prodige nerazzurro, Balotelli, lo stende sul prato e gli dice: “Alzati!”. Peccato manchi il ritorno perché a Old Trafford lo United vince 2-0 e CR7 fa calare il sipario con un bellissimo stacco di testa sull’uscita di Julio Cesar.

L'ultima con lo United e lacrima a Roma

Restiamo al 2009 perché a Roma, in finale di Champions League, Cristiano Ronaldo gioca l’ultima partita con il Manchester United prima dello storico passaggio a Real Madrid, ma all’Olimpico festeggia l’eterno rivale, Lionel Messi trascinatore del magnifico Barcellona.

Milan, Juve e Roma: 7 gol in 6 partite

Nell’autunno del 2009, Cristiano Ronaldo salta la doppia sfida del girone col Milan per un infortunio alla caviglia, ma un anno dopo segna proprio contro i rossoneri al Bernabeu. Bisognerà attendere il 2013 per rivedere CR7 contro un’italiana, la Juventus, con doppietta del portoghese a Madrid, facendo espellere Chiellini, e gol anche allo Stadium nel match di ritorno.

Sempre in Champions League, prima col Napoli

Semifinale di Champions League 2015: Cristiano Ronaldo segna altri due gol alla JuveGattuso Ronaldo, ma i bianconeri volano in finale a Berlino. Una doppia marcatura “in a row” rifilata anche alla Roma negli ottavi del 2016. Un anno dopo, c’è il Napoli.