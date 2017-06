Dal no al divieto alla vendita di alcolici ai controlli: il caos a Torino poteva essere evitato?

Procurato allarme. E’ questa l’ipotesi di reato formulata dalla procura di Torino all’indomani della folle notte di Piazza San Carlo, che ha lasciato un bilancio di 1527 feriti (questo il dato ufficiale certificato dalla Prefettura) tra i tifosi juventini accorsi per assistere sul maxischermo alla finale di Champions League, Juventus-Real Madrid. Si prova a fare chiarezza e a capire responsabilità e soprattutto chi, e cosa, abbia provocato la corsa forsennata dei tifosi impauriti e terrorizzati da un falso allarme.

Due persone denunciate e ascoltate in procura: "E' stata una bravata"

Secondo alcune indiscrezioni, due ragazzi sarebbero stati fermati ed interrogati dagli inquirenti in Questura ed avrebbero ammesso di aver provocato il panico per ‘una bravata’. In attesa di conferme gli uomini della Digos e il pubblico ministero, Antonio Rinuado, che coordina l'indagine, continuano a visionare centinaia di filmati e stanno dando la caccia a un ragazzo a petto nudo con lo zaino in spalla che, poco dopo il terzo gol del Real Madrid, ha contribuito a scatenare il panico in piazza San Carlo tra i tifosi che guardavano la partita sul maxi schermo.

Si prega per Kelvin

In attesa di fare chiarezza si prega per la sorte dei tre feriti gravi e in codice rosso: in particolare per il bimbo cinese di 7 anni e mezzo di nome Kelvin, giovanissimo tifoso della Juventus, figlio di una coppia di genitori che da 35 anni vive e lavora a Torino nel campo della ristorazione. Kelvin, che era in piazza San Carlo insieme alla sorella Angela di 20 anni, ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico ed è ricoverato all’ospedale Regina Margherita: “Domani lo sveglieranno dal coma farmacologico, i medici ci hanno assicurato che sta un po’ meglio - ha raccontato la sorella - Eravamo vicino al maxi schermo all'angolo con una via. Volevamo già allontanarci perché c'era troppa confusione. Ma è scoppiato il panico: tutti correvano. Un uomo di colore mi ha aiutato a tirare fuori il mio fratellino dalla calca”.

Dalle vie di fuga al mancato divieto di bottiglie in piazza: tutti i dubbi di una serata da incubo

" Sembrava di essere all’Heysel "

I tifosi bianconeri con qualche capello bianco presenti in Piazza San Carlo hanno respirato lo stesso tremendo clima di una delle più tristi tragedie legate al calcio, quella della finale di Coppa Campioni del 29 maggio 1985. Gli altri più giovani probabilmente non riusciranno a togliersi facilmente dalla loro mente il sangue, le lacrime e le centinaia di persone ferite a terra o barcollanti alla ricerca di un parente o di un amico col quale tornare a casa. Ma tutto questo poteva essere evitato? Praticamente impossibile fornire delle risposte certe, di sicuro alcune cose a posteriori lasciano interdette: su tutte l’assenza di un’ordinanza che vietasse la vendita di bevande di bottiglie di vetro ed alcolici in piazza durante la serata.

Il Comune di Torino, esattamente come il 6 giugno del 2015 scorso quando a Piazza San Carlo fu trasmessa sui maxischermi la finale di Berlino fra Juventus-Barcellona, ha ammesso di non aver approvato alcun provvedimento di ulteriore limitazione nella vendita di vetro e metallo, oltre a ciò che è previsto dall’art. 8 bis del Regolamento di Polizia Urbana (L’articolo in questione prevede il divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, bevande di qualunque specie racchiuse in contenitori di vetro o metallo, dalle 23 alle 7 del giorno successivo). Col senno di poi si è trattato di una leggerezza non di poco conto visto che il 90% delle persone soccorse sabato sera si sono ferite per colpa dei vetri rotti disseminati sul selciato della piazza e tanti testimoni hanno sottolineato la presenza di tantissimi venditori abusivi di alcolici nella piazza. Tanti però si sono scagliati anche contro le ridotte possibilità di deflusso della piazza e soprattutto sul fatto che non sia stata presa assolutamente presa in considerazione l’idea di trasmettere la partita allo Juventus Stadium e non nella centralissima piazza torinese.

Se, infatti, a Torino è accaduto lo spiacevole caos, a Madrid ieri non si è verificato alcun incidente legato ai festeggiamenti per la vittoria di Champions League. Nella capitale spagnola, i tifosi che non erano volati a Cardiff hanno potuto seguire la partita su maxischermi montati sullo stadio Santiago Bernabeu pagando un regolare biglietto d’ingresso. Ciò ha consentito a una folla imponente di persone di radunarsi in una location abituata ad ospitare grossi eventi e dotata di misura di sicurezze ben diverse rispetto a quelle di una piazza all’aperto. Come mai Comune e Prefettura, non hanno nemmeno preso in considerazione l'idea di chiedere alla Juventus (unica società italiana ad avere uno stadio di proprietà, ndr) di aprire le porte dello Stadium ai propri tifosi?