Dani Alves, il prototipo del vincente: dato per “finito”, oggi sogna il terzo Triplete

Le sentenze vanno emesse in primavera, quando si vincono i trofei. Potrebbe rispondere così oggi Dani Alves a tutti gli scettici, tantissimi anche tra i tifosi bianconeri, che hanno passato autunno e inverno a bollarlo come “finito”. Giocatore al tramonto, venuto in Italia a svernare, privo di stimoli perché in carriera ha già vinto tutto, un regalo del Barcellona che non si sarebbe mai privato di un calciatore che può ancora fare la differenza ad altissimi livelli. Potremmo andare avanti all’infinito riportando tutte le etichette appiccicate al terzino classe ’83 negli ultimi mesi. L’inizio della sua stagione non è stato facile e l’infortunio al perone non gli ha agevolato il compito. Qualcuno sperava addirittura che a gennaio togliesse il disturbo...

Peccato che dopo la semifinale d’andata di Champions League i cori siano solo di ammirazione. D’altronde per la prima volta l’ex blaugrana ha fornito due assist in una partita di Champions League. Non solo: è il giocatore che ha creato più occasioni da gol in tutta la competizione, 27. Si è fatto rimpiangere nel doppio confronto con i catalani dopo che aveva già castigato il Porto nell’andata degli ottavi di finale (ed era entrato in campo da una manciata di minuti). Da un paio di mesi le sue prestazioni sono di altissimo livello: gli assist contro Empoli e Milan sono stati l’antipasto, il gol contro l’Atalanta il primo piatto mentre in Europa sta servendo secondi di pesce e dessert. Il tutto condito dall’abilità nel gestirlo da parte di Massimiliano Allegri che, spostandolo come esterno alto al posto di Cuadrado contro i monegaschi, ha sbancato e vinto e la partita.

Palmares e obiettivo terzo Triplete: nessuno ci è mai riuscito prima

" Lo Scudetto è vicino. Ma io sono venuto qui per fare la storia. Lavoriamo per far diventare realtà questo sogno "

Queste parole risalgono a pochi giorni fa perché il ragazzo è determinato e di vittorie se ne intende. Il suo palmares recita:

3 Champions League

6 Liga

5 Copa del Rey

5 Supercoppa di Spagna

2 Coppa Uefa/Europa League

4 Supercoppa europea

3 Mondiale per Club

I trofei sono 28, 29 se consideriamo anche la Copa America alzata con il Brasile nel 2007. In questa stagione può superare quota 30 e diventare l’unico calciatore al mondo a conquistare il Triplete per tre volte e peraltro con maglie differenti. Supererebbe Eto’o, unico calciatore della storia ad aver vinto con due squadre diverse (Barcellona e Inter), per due volte e anche consecutive, un Triplete. Con la maglia del Barcellona non sono pochi, infatti, i giocatori che hanno centrato il bis:

2009 e 2015: Sergio Busquets

2009 e 2015: Andrés Iniesta

2009 e 2015: Lionel Messi

2009 e 2015: Pedro

2009 e 2015: Gerard Piqué

2009 e 2015: Xavi

Tra questi anche Dani Alves che ambisce a un tris memorabile. Mario Mandzukic, che vinse tutto nel 2012-2013 con la casacca del Bayern Monaco potrebbe, invece, ‘accontentarsi’ di una doppietta italo-tedesca. Questa è la parabola di Dani Alves: essere decisivi quando conta, in primavera, quando si assegnano i trofei. In fondo questo altro non è che il DNA dei vincenti.