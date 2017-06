Dani Alves: "Non vincere non cambierebbe la carriera di Buffon, ma merita di vincerla"

L’uomo delle finali. Dani Alves domani contro il Real Madrid proverà a confermare questa etichetta, guadagnata sul campo.Le statistiche parlano chiaro: 33 finali giocate, 30 trofei portati a casa. Numeri mostruosi, quelli che fanno del terzino social per eccellenza un vero e proprio specialista degli ultimi atti. Il talismano che ha bisogno la Juventus per rompere un tabù con la Champions che dura da 21 lunghi anni.

" Non mi sento speciale per il fatto di essere di nuovo in finale. I momenti sono speciali per il fatto di essere vissuti. Sono soddisfatti perché la vita mi ha dato modo di essere di nuovo qui, per tentare di inseguire un sogno che temevo di non poter più vivere. Vengo qui per vincere. Non penso che la Champions cambi qualcosa nella carriera di Buffon, ma sicuramente gli darebbe qualcosa in più. Voglio vivere ogni momento attraverso il lavoro, l’abnegazione, per realizzare questo sogno bisogna spingere ancora di più, siamo molto vicini a trasformare in realtà questo sogno e a entrare nella storia di questo sport. Sicuramente sarebbe bello fare questo regalo a Buffon, ma anche a me stesso. Dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per riuscirci "

Buffon merita di vincere questo trofeo

Dani Alves non appena era arrivato a Torino, aveva predetto che la Juventus sarebbe arrivata in finale e avrebbe vinto... Ora resta solo l'ultimo passo da fare, anche e soprattutto per regalare a Gigi Buffon l'unico trofeo che gli manca in bacheca:

" Ne ero convinto perché qui si lavora tantissimo e penso che questo sia il segreto più importante per qualsiasi professione: il lavoro ti fa arrivare in fondo. Siamo qui ma manca ancora un passo per scrivere la storia e non dobbiamo sbagliare. Cosa serve per vincere una finale? Non serve niente di particolare, bisogna fare quello che si è capaci, dobbiamo lavorare duro e lasciare tutto sul campo. Poi dobbiamo solo portare la coppa a casa. Non vincere non cambierebbe la carriera di un giocatore come Buffon, ma vincere potrebbe rendere la sua carriera più completa. Speriamo di essere all'altezza di questa grande opportunità e voglio cercare in tutti i modi di vivere questo sogno e far vincere Buffon. Se dormirò stanotte? Io dormo sempre più che bene prima di una finale e quello che posso dire ai compagni è dormire perché è importante. Non sono qui per insegnare qualcosa. Sono un eterno apprendista e penso che questo è la forza del nostro gruppo: puntiamo alla storia sempre tutti uniti. Non penso al fatto che potrei essere l'unico giocatore a vincere tre Triplete. Il nostro obiettivo è molto più grandi di tutto questo. Sono una persona che non pensa a se stesso, ma ai compagni. La cosa importante è che vinca la squadra" "