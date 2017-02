Diego Armando Maradona nei guai a Madrid, la Polizia lo interroga dopo un alterco con la compagna

Nemmeno questa volta, Diego Armando Maradona è riuscito a dribblare i guai. Le ultime notizie arrivano da Madrid, lì dove il Pibe de Oro si era presentato in largo anticipo rispetto alla sfida di questa sera tra il Real e il suo amato Napoli. Perché sì, stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo ABC, “El Diez” avrebbe costretto la Polizia locale a intervenire nell’albergo dove risiede da lunedì con la propria compagna.

Il motivo è presto detto. I due avrebbero avuto un violento alterco nella notte. Stando al media, si tratterebbe di una "presunta aggressione dell’ex calciatore nei confronti della donna”. Rocio Oliva, questo il nome della compagna di Maradona, avrebbe chiamato le forze dell’ordine alle 8:30 di questa mattina, dando l’allarme per il comportamento dell’uomo. Durante l’interrogatorio degli agenti, però, la donna avrebbe ritrattato sostenendo che si sarebbe trattato soltanto di una "forte discussione”.

La Polizia si è trattenuta più di due ore nell’albergo e, stando a quanto riporta ABC, non vi sarebbe stata denuncia né lesione. Una vicenda controversa. Non la prima per Maradona e nemmeno per Rocio, sua compagna tra alti e bassi negli ultimi quattro anni. Del resto, che El Diez non fosse di buon umore lo aveva capito già lunedì un giornalista di Radio Cadena COPE, minacciato da Maradona dopo essersi imbattuto in lui nella hall dell’albergo. Un caldo pre partita per il Pibe de Oro.