Dybala alla conquista dell'Europa: essere decisivo contro il Porto per entrare nel club dei grandi

Ora si fa sul serio. Dopo tante parole si comincia a giocare la Champions che conta, quella vera. Alla Juventus servirà avere un grande Dybala, quello visto in campionato in questo anno e mezzo da quando è arrivato a Torino. Dall’argentino si attende ancora la grande esplosione in Europa, non solo quella dal punto di vista realizzativo (2 gol in 12 gare nella massima competizione europea) ma anche dal punto di vista della personalità.

Non abbiamo ancora visto il vero Dybala in Europa

Contro il Porto ci saranno tante incognite, ma anche alcune certezze. Si riparte da un modulo collaudato in queste ultime gare di campionato, ma come giocheranno i vari Higuaín e Dybala in Europa? Il primo non gioca una partita di Champions nella fase ad eliminazione diretta dall’Aprile del 2013 (era con la maglia del Real Madrid contro il Borussia Dortmund in semifinale) mentre non abbiamo visto ancora un grande Dybala in Europa. Nella scorsa stagione doveva ancora trovare confidenza con la maglia juventina: fece due ottime partite contro il Manchester City e il Siviglia nel girone, ma non si ricorda una grande prestazione nell’ottavo contro il Bayern nonostante il gol messo a segno allo Stadium. Anche in questa stagione, al netto dell’infortunio, ci si ricorda della buona gara contro la Dinamo Zagabria (e va beh) ma non è riuscito a sfondare contro il Siviglia alla prima e contro il Lione nella trasferta in Francia. Il classe ’93 deve ancora sbloccarsi, in un certo senso, in queste grandi partite a livello europeo, e contro il Porto - ne siamo sicuri - avrà una grande chance per entrare nei club dei grandi e caricarsi in vista del proseguimento della stagione. Ci vorrà ancora un po’ per arrivare ai livelli di Messi e Cristiano Ronaldo, ma queste partite sono ideali per trovare confidenza con i grandi palcoscenici.

" Paulo DYBALA 6 - Spiace, ma nella partita in cui avrebbe dovuto mostrare all’Europa i progressi del suo talento, stecca in maniera piuttosto clamorosa. Raggiunge la sufficienza solo grazie al gol che tiene vive le speranze di qualificazione della Juventus. [Le pagelle di Andrea Tabacco di Juventus-Bayern] "

Le pagelle di Dybala in questa stagione:

Partita Voto* Juventus-Siviglia voto 6 Dinamo Zagabria-Juventus voto 7,5 Olympique Lione-Juventus voto 5,5

*voti dati dai giornalisti di Eurosport

La trasformazione tattica: Dybala meno bomber, ma più illuminante

Come detto, la Juventus affronterà questa fase ad eliminazione diretta con un approccio molto diverso rispetto alle gare della fase a gironi. Dalla gara contro la Lazio, di campionato, in poi il tecnico Allegri ha sempre varato un inedito (per la Juve) 4-2-3-1. Un cambio di modulo radicale che però ha accontentato un po’ tutti: da un lato la possibilità di schierare insieme Dybala, Higuaín e Mandzukić, dall’altra la chance di usare le miglior caratteristiche di tutti gli attaccanti juventini. Dalla generosità del croato al genio dell’ex Palermo che in questa nuova posizione segnerà di meno, ma riesce ad essere devastante tra le linee, riuscendo quasi ad ogni servizio a mettere Higuaín davanti al portiere. Insomma, Dybala non è più solo un attaccante ma un faro su cui si appoggiano tutti i giocatori offensivi della Juventus. Andate a chiedere cosa ne pensa Higuaín che in questa stagione ha segnato la bellezza di 22 gol in 32 partite (tutto compreso): non è sempre stato Dybala a fornirgli l’assist, ma l’intesa tra i due argentini va rafforzandosi di partita in partita con la speranza di vedere questo duo in azione anche nelle partite europee, quelle che contano per davvero.

" Sì, il gol mi manca un po', ho avuto un po' di sfortuna a Crotone e contro l'Inter. Però sono tranquillo, sto giocando bene e faccio quello che mi chiede il mister. Rinnovo? Siamo molto vicini, manca pochissimo. Il mio procuratore verrà presto in Italia per definire le ultime cose. Allegri? Ho sbagliato io, ho chiesto scusa e ora va tutto bene. Non lo farò più... [Dybala dopo Juventus-Palermo] "

Il rinnovo e il rapporto con Allegri

Il momento è decisivo, non solo le grandi aspettative in Champions e in campionato... Nelle prossime settimane arriverà il rinnovo per Dybala e il momento sembra quello più adatto per mettere nero su bianco il nuovo accordo con l’argentino, in modo da tenerlo più tranquillo in vista di sfide decisive nel corso della seconda parte stagione. Un modo ideale, se vogliamo, per responsabilizzarlo ancor di più in vista dei momenti cruciali dell’annata dove sarà Dybala l’uomo forte, più di altri, di questa Juventus. Gli infortuni e gli screzi con Allegri sono ormai dei ricordi lontani: Dybala ha lasciato alle spalle tutto, si è riappacificato con il tecnico ed è pronto a nuove (grandi) avventure.