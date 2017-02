Pinto da Costa, presidente del Porto: "Juventus favorita? Lo era anche la Roma..."

Vigilia movimentata quella di Porto-Juventus, a parlare è anche il presidente dei Dragões che lancia un messaggio ai bianconeri...

" La Juventus è una grande squadra, sono arrivati in finale due anni fa, quindi sarà per noi difficile. Loro sono favoriti ma anche la Roma era favorita contro di noi, eppure abbiamo vinto 3-0... "

Pinto da Costa prova così anche a provocare l’ambiente bianconero, del resto siamo in Champions e il Porto le prove tutte per intimorire in un certo qual modo la Juventus che inevitabilmente resta la favorita della doppia sfida contro i lusitani

Il presidente del Porto spera poi nel miracolo, anche perché il calcio portoghese vive un momento di calo.

" I successi del calcio portoghese in Champions League sono fondamentali per il nostro movimento, abbiamo perso alcune posizioni in queste ultime due stagioni. Cercherempo di fare bene anche per tutto il Portogallo. "