Dybala campione anche fuori dal campo: regala la maglia al piccolo Kelvin

Una delegazione della Juventus ha fatto visita in mattinata a Kelvin Liu, il bimbo di 7 anni e mezzo di origini cinese ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino in seguito agli incidenti verificatisi in Piazza San Carlo durante la proiezione della finale di Champions League tra i bianconeri e il Real Madrid. Kelvin, che era stato tenuto per un paio di giorni in coma farmacologico per i traumi riportati al capo e al torace, si sta riprendendo e verrà dimesso nei prossimi giorni.

Uscito dal coma, avrebbe subito chiesto: "Quando posso tornare a giocare a calcio?". E, quando sarà il momento, potrà farlo con una bellissima sorpresa, la maglia di Paulo Dybala ricevuta in regalo. Ma c'è di più, perché Kelvin ha potuto parlare anche via telefono con lo stesso Dybala, al momento impegnato con la nazionale in Sudamerica: la Joya si è così confermato campione anche fuori dal campo.

Intanto, migliorano le condizioni della ragazza 25enne ricoverata presso l'ospedale Molinette per un trauma toracico: rimane in osservazione, ma sarà trasferita in degenza nei prossimi giorni. La situazione più grave rimane quella di una donna 38enne colpita da arresto cardiaco e ricoverata all'ospedale San Giovanni Bosco.