È Juventus-Real anche nel Best 11 della Champions: premiati Buffon, Bonucci e Dani Alves

Sono ben 5 i rappresentanti nel Real Madrid campione d'Europa nella miglior formazione vista in Champions League per l'edizione 2016-17 e non potrebbe essere altrimenti: le redazioni di Eurosport sono stati concordi nel celebrare la squadra di Zinedine Zidane, che ha battuto per 4-1 la Juventus nell'atto finale di Cardiff, inserendo Ronaldo, Kroos, Modrid, Marcelo e Sergio Ramos nella formazione-tipo.

Un po' di Juventus

5 su 11 per celebrare la squadra campione d'Europa per il secondo anno di fila, ma c'è spazio anche per la Juventus, la cui difesa era stata giustamente osannata fino all'atto finale: 3 gol subiti in tutta la competizione fino a Cardiff, 4 tutti in una volta contro il Real, ma non per questo Gigi Buffon, Leonardo Bonucci e Dani Alves devono passare inosservati. Anzi, Buffon rimane il miglior portiere della competizione, Bonucci uno dei migliori difensori e Dani Alves uno tra gli uomini, se non "l'uomo", che ha permesso ai bianconeri di superare di slancio Barcellona e Monaco tra quarti e semifinali.

Gli altri: scelta difficile

Chi sono gli altri tre? Dopo lunghe consultazioni abbiamo deciso di premiare tre giocatori per tre squadre diverse: per il Barcellona Neymar addirittura più di Messi (11 gol), se non altro per il miracoloso match di ritorno contro il PSG agli ottavi di finale. Dopotutto non si può certo dire che la stagione europea dei blaugrana sia da ricordare, se non per questo piccolo-grande particolare. Per la sorpresa-Monaco, non si poteva che andare su Mbappé, capace di segnare 5 reti (come il suo collega Falcao) e far innamorare tutti i top club europei. E poi ancora Thiago Alcantara, a rappresentare un Bayern Monaco che contro il Real Madrid poi campione ha sì perso ma solo al termine della partita più contestata dell'anno.

Liberi di non essere d'accordo, naturalmente: a voi i giudizi.