Edicola: "Galattica", "Favolosa", la stampa italiana ed estera celebra la Juventus

La Juventus è la prima finalista della Champions League 2016-2017. Ecco come aprono i giornali sportivi in Italia e al'estero

I quotidiani italiani: l'apoteosi della Juventus

I tre principali quotidiani sportivi italiani ovviamente celebrano l'impresa della Juventus, che ancora una volta è in finale di Champions League. Tuttosport si limita a un "Favolosi!" a tutta pagina, utilizzando un bello scatto di Mario Mandzukic e Dani alves, che di fatto sono stati i veri artefici del successo bianconero allo Stadium.

Il Corriere dello Sport, invece, allude al fatto che a Cardiff dovrà probabilmente scontrarsi con il Real Madrid e titola "Juve Galactica", sottolineando la presenza della Vecchia Signora nella finale di Champions League per la seconda volta in tre stagioni.

La Gazzetta dello Sport, infine, prende in prestito proprio dalla squadra torinese l'hashtag con cui vengono contrassegnati molti dei tweet ufficiali e scrive "Fino alla fine", sottotitolando poi "Juve sei a Cardiff! Triplete più vicino". E la foto è un bel momento di festa nello spogliatoio della squadra.

La Francia piange, la Spagna aspetta

In Francia, ovviamente, l'umore non è dei migliori. L'Equipe, quindi, malinconicamente titola "La fine di un grande sogno", ben sapendo che dopo l'andata si era parlato della necessità di un miracolo per ribaltare l'esito della semifinale. Anche l'edizione web, infatti, sottolinea che non c'è stato "Nessun miracolo per il Monaco, eliminato dalla Juventus in semifinale".

L'articolo della partita su L'Equipe

In Spagna, invece, comunque vada cadono in piedi, perché sarà una delle due squadre di Madrid che questa sera si aggiudicherà l'ultimo posto disponibile per Cardiff. E così, mentre AS dichiara che "La Juventus è diventata grande", Marca con rispetto sottolinea che "La Vecchia Signora torna a farsi rispettare in Europa".

In Germania, la Bild romanticamente, dando la notizia della qualificazione della Juventus, evidenzia che "Il sogno di Buffon continua a vivere", mentre in Inghilterra viene data semplicemente la notizia, anche perché sono più concentrati sulla questione del trasferimento di Pogba su cui la FIFA ha aperto un'inchiesta.

L'articolo della Bild