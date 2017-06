Edicola: il grande Real Madrid fa la storia, la Juventus crolla sul più bello

Tuttosport: La Juve è questa…

Il quotidiano sportivo di Torino va avanti come se non fosse accaduto nulla. Ok la sconfitta in Champions, ma niente o nessuno può scalfire quanto fatto dalla Juventus in questa stagione, dal 6° Scudetto consecutivo alla terza Coppa Italia consecutiva, numeri da record… In Italia!

La nostra opinione: Chiaro, ognuno sceglie la prima pagina che vuole, ci mancherebbe. Nessuno mette in dubbio la grande stagione della Juventus, al netto di quanto capitato in finale contro il Real Madrid. Strano vedere un’apertura così, senza dare troppo peso alle giocate della gara del Millennium Stadium. Si possono raccontare, con orgoglio, anche le sconfitte.

La Gazzetta dello Sport: la maledizione continua

Il quotidiano sportivo milanese, invece, apre giustamente sulla sconfitta della Juventus che nonostante un primo tempo giocato alla pari, crolla nella ripresa con un Real Madrid scatenato. Finirà 4-1 a Cardiff con i bianconeri che perderanno la loro 5a finale consecutiva: un record negativo.

La nostra opinione: Stesso discorso, nessuno mette in dubbio quanto fatto dalla Juventus in stagione ma in Champions questa maledizione sembra non avere fine. Non sono bastate le grandi vittorie contro Barcellona e Monaco; all’ultimo atto della competizione europea, la Juventus non riesce a dare il meglio per gli interi 90 minuti.

Corriere dello Sport: Che crollo!

Titolo breve, semplice ma molto semplificativo di quanto accaduto a Cardiff. La Juventus lotta alla pari nel primo tempo, anche grazie alla prodezza di Mandzukic, ma nella ripresa subisce un crollo verticale dal punto di vista fisico. Anche dal punto di vista mentale non va tanto meglio, dopo il 2-1 di Casemiro è notte fonda per Buffon e compagni. Ronaldo da Pallone d’oro…

La nostra opinione: Un vero peccato questa Juventus. 45 minuti all’altezza della situazione, nonostante il vantaggio iniziale dei blancos, ma nella ripresa c’è il peggior secondo tempo della stagione per la squadra di Allegri.

Marca: I padroni dell’universo

Non poteva mancare uno sguardo a Marca, quotidiano di Madrid, che celebra così la vittoria del Real Madrid che conquista la sua terza Champions League nelle ultime 4 edizione disputate. I padroni dell’universo i blancos, e come dargli torto per l’ennesimo successo.

La nostra opinione: Quest’anno il Real Madrid ha vinto quasi tutto, dalla Supercoppa europea, al Mondiale per club, passando ovviamente da Liga e Champions League. Una squadra ancora affamata che avrebbe potuto anche vincere il Triplete, se non ci fosse stato di mezzo il Celta Vigo in Coppa del Re.

L’Equipe: Real Madrid irreale

All’estero, esclusa la Spagna, in molti avevano puntato sulla Juventus, anche per il cammino limpido di Buffon e compagni. Il Real Madrid stupisce però tutti nella finale, con una super prestazione, e conquista la seconda Champions League consecutiva. Non era mai successo con il nuovo sistema, l’ultima squadra a vincere due Coppe di fila, fu il Milan di Sacchi.

La nostra opinione: In Francia si erano innamorati della Juventus, anche grazie alle grandi prestazione dei bianconeri contro Barcellona e Monaco. Mai sottovalutare il Real Madrid, però, squadra che era ancora affamata di successi dopo la vittoria nella Liga.