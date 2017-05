Edicola: Juventus regina delle prime pagine anche all'estero

La Juventus ha ben impressionato nella gara d'andata delle semifinali di champions League contro il Monaco, vincendo 2-0 fuori casa e facendo quindi un bel passo verso la finale di Cardiff.

Ecco come aprono i giornali, sia in Italia, sia all'estero.

La stampa italiana

La Gazzetta dello Sport, titolando "Pipita Real", esalta la doppietta di Gonzalo Higuain, tornato al gol in Europa dopo un lungo tempo di digiuno. Non mancano però parole d'elogio anche per Gianluigi Buffon, decisivo in più di un'occasione contro i monegaschi e, a quasi 39 anni di età, definito "gigantesco".

Tuttosport, con il suo "Vamos" a tutta pagina, sottolinea a sua volta la prestazione del Pipita definendolo "Principe di Monaco" (avrà qualcosa da dire in proposito Alberto Grimaldi?) e puntualizza che "Cardiff è vicina". Tra le note messe in evidenza, c'è anche il fatto che si tratta della "sesta partita europea senza subire gol".

Stesso riferimento ai titoli nobiliari anche per il Corriere dello Sport, che titola "Principe di Monaco" con una foto di Higuain. Anche qui si esalta il portiere di Juventus e Nazionale, definito "leggenda".

anche altri quotidiani, comunque, dedicano spazio all'impresa della Juventus. Inevitabilmente La Stampa, quotidiano torinese, dedica ampio spazio ai bianconeri, ma troviamo ovviamente risalto per il gruppo di Allegri anche su altri quotidiani generalisti, come il Corriere della Sera e La Repubblica. Tutti mettono in risalto la riscossa di Higuain e la buona posizione in cui si è messa la Juventus nei confronti della finale.

La stampa estera

Grande onesta e signorilità da parte de L'Equipe, che riconosce come tra il Monaco e la Juventus ci sia "Una classe di differenza". Per il quotidiano sportivo francese, "la Juventus è implacabile e i monegaschi sono stati atterrati da una squadra più forte. Martedì a torino servirà un miracolo per ribaltare la situazione".

La prima pagina de L'Equipe

anche altri quotidiani sportivi, comunque, mettono in evidenza l'impresa della Juventus: dalla Spagna all'Inghilterra, sono tutti convinti che la Juventus andrà a giocare la finale di Champions League 2016-2017.