Eto'o rivela: "Mourinho chiese a me di parlare prima della finale di Champions"

" Ora Samuel ci dirà come vinceremo. "

José Mourinho l'aveva voluto fortemente nella sua Inter, perché sapeva che in Samuel Eto'o avrebbe potuto trovare non solo un campione, ma anche un leader in spogliatoio. E, secondo quanto raccontato dall'attaccante camerunese durante lo show 'E poi c'è Cattelan', lo Special One si sarebbe affidato proprio a lui alla vigilia della finale di Madrid del 2010 contro il Bayern Monaco, lasciandogli il compito di motivare il gruppo prima dell'ingresso in campo.

Jose Mourinho e Samuel Eto'o a colloquio durante la partita di Champions League tra Inter e Barcellona, 2009-2010 (Getty Images)Getty Images

"Ringrazio Mourinho, perché ha fatto una cosa che pochi allenatori avrebbero fatto - ha rivelato Eto'o -. Avevamo sofferto molto per arrivare in finale. Di solito, in una finale non vince chi va per giocare una partita: non conta come la giochi, l'importante è vincere e portarsi a casa il trofeo, e l'Inter non vinceva da più di 40 anni. Il nostro pubblico desiderava solo questo, c'era molta emozione".

" Ricordo di aver detto: 'Ho giocato molte finali, ma questa è la più speciale. Dobbiamo fare qualcosa per un popolo, per un pubblico che se lo merita, che lo desidera da molto tempo. O moriamo lì dentro e usciamo assieme alla coppa, o moriamo perché non torniamo più a Milano. "

Il resto, si sa, è storia.