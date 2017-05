EuroSfida: Monaco-Juventus, vittoria scontata per i bianconeri?

Appuntamento 42: Juventus troppo più forte per questo Monaco?

Andrea Tabacco: "Lo avevo scritto prima del Barcellona, lo sottoscrivo adesso. La Juventus è forse la favorita numero uno per la vittoria della Champions League. Con il passare delle partite, la Vecchia Signora ha acquistato consapevolezza della propria forza e una mentalità europea che dopo 21 anni potrebbe risultare decisiva. Il Monaco è una buona squadra, con giovani di talento e tanto entusiasmo, ma questa Juventus è troppo più forte. Sono convinto che sarà la serata di Higuain. Per la gioia di tutti i tifosi italiani che sperano di festeggiare una squadra di Serie A in finale di Champions League"

"Lo avevo scritto prima del Barcellona, lo sottoscrivo adesso. La Juventus è forse la favorita numero uno per la vittoria della Champions League. Con il passare delle partite, la Vecchia Signora ha acquistato consapevolezza della propria forza e una mentalità europea che dopo 21 anni potrebbe risultare decisiva. Il Monaco è una buona squadra, con giovani di talento e tanto entusiasmo, ma questa Juventus è troppo più forte. Sono convinto che sarà la serata di Higuain. Per la gioia di tutti i tifosi italiani che sperano di festeggiare una squadra di Serie A in finale di Champions League" Alessandro Brunetti: "Vedo nettamente troppo favorita la Juventus in questa doppia sfida, una Vecchia Signora che vorrà chiudere già all'andata il discorso qualificazione in finale e quindi non si limiterà a difendersi. Anzi. Anche perché il Monaco dietro è ampiamente perforabile, a differenza di quella bianconera di gran lunga la miglior difesa d'Europa. La squadra di Jardim, fino ad ora, ha affrontato avversarie che le hanno concesso tantissimo ma che dietro concedevano eccessivamente: con la Juve, non andrà così.

Gioca anche tu e vinci i biglietti per la finale della Champions League 2018

Col ritorno della Champions League, appuntamento speciale con #Eurosfida. Facendo pronostici su tutte le partite della fase eliminatoria della massima competizione europea per club potrai vincere addirittura dei biglietti per l'atto finale della prossima edizione in programma a Kiev nel 2018. Ma non solo. Giocare - gratuitamente - è facile. (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU')

CLICCA QUI PER SFIDARE I TUOI AMICI, GIOCARE E VINCERE

" Siete d’accordo con loro o credete siano completamente fuori strada? Sfidateli attraverso i loro profili social e condividete con loro le vostre previsioni! "

Compilazione della classifica

Per evitare pareggi al termine di ogni settimana, abbiamo deciso di assegnare i seguenti punteggi:

3 punti: se verrà indovinato il risultato esatto della partita o dell’evento in generale (es: podio di una gara di F1 o MotoGP, numero di set giocati in una finale Slam di tennis, ecc…);

1 punto: se verrà individuato semplicemente il risultato finale, o banalmente – nel caso del calcio – il segno in schedina.