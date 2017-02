EuroSfida: Porto-Juventus, dominio bianconero o trappola portoghese?

Appuntamento 28: Juventus favorita assoluta o attenti alle sorprese?

Andrea Tabacco: "Non penso che la Juventus commetterà l’errore di prendere sotto gamba una partita così importante come quella contro il Porto, che è sicuramente il miglior avversario che potesse capitarle, ma che proprio per questo è anche il più pericoloso. I bianconeri sono superiori, e sono convinto che lo dimostreranno. Vedo un convincente successo della Vecchia Signora. Protagonisti Higuain e Dybala."

Alessandro Brunetti: "Alla fine, nei 180 minuti, credo che la Juventus passerà, così come sono convinto che in Portogallo i bianconeri soffriranno tantissimo. L'Estadio do Dragão sarà un inferno, e in Europa in casa il Porto ha sempre fatto sorprese a squadre ben più blasonate. Non sarà una passeggiata per la formazione di Allegri che potrebbe anche cadere con un risultato comunque ampiamente ribaltabile al ritorno quando lo Stadium sarà tutta un'altra musica."

