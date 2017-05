EuroSfida: Real Madrid-Atletico Madrid, chi si aggiudica il primo round?

Appuntamento 41: vittoria Merengues o il fortino dei Colchoneros reggerà?

Andrea Tabacco: "Davvero difficile fare un pronostico. Oltre alla componente tecnica, c’è da tenere conto anche della tensione nervosa di un derby da sempre tra i più caldi d’Europa. Nonostante la grande preparazione tattica di Simeone, io resto convinto che a essere favorito sia il Real. La qualità dei giocatori di Zidane verrà premiata anche questa volta, seppur al termine di una partita tesa e molto complicata per i merengues. Che credo vinceranno di misura, ma che dovranno stare molto attenti in vista della gara di ritorno"

Alessandro Brunetti: "Storicamente Simeone ha sempre dato fastidio al Real in questi ultimi anni, anche se in questa stagione Zidane ha nettamente surclassato il collega nonostante l'1-1 in extremis al Bernabeu. Mi aspetto, ovviamente, un match tiratissimo, duro, polemico e molto tattico dove potrebbe succedere veramente di tutto con un pari che naturalmente lascerebbe tutto apertissimo in vista della gara di ritorno".

Gioca anche tu e vinci i biglietti per la finale della Champions League 2018

Col ritorno della Champions League, appuntamento speciale con #Eurosfida. Facendo pronostici su tutte le partite della fase eliminatoria della massima competizione europea per club potrai vincere addirittura dei biglietti per l'atto finale della prossima edizione in programma a Kiev nel 2018. Ma non solo. Giocare - gratuitamente - è facile. (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU')

" Siete d’accordo con loro o credete siano completamente fuori strada? Sfidateli attraverso i loro profili social e condividete con loro le vostre previsioni! "

Compilazione della classifica

Per evitare pareggi al termine di ogni settimana, abbiamo deciso di assegnare i seguenti punteggi:

3 punti: se verrà indovinato il risultato esatto della partita o dell’evento in generale (es: podio di una gara di F1 o MotoGP, numero di set giocati in una finale Slam di tennis, ecc…);

1 punto: se verrà individuato semplicemente il risultato finale, o banalmente – nel caso del calcio – il segno in schedina.