EuroSfida: Real Madrid-Napoli, miracolo partenopeo al Bernabeu?

Appuntamento 26: Mission impossible per il Napoli al Bernabeu?

Andrea Tabacco: "Non vedo il Napoli così sfavorito, anzi. Se non si farà schiacciare dalla pressione di giocare al Bernabeu, non mi sorprenderebbe addirittura un colpaccio della squadra di Sarri. Che gioca un calcio bellissimo e molto efficace, di sicuro il migliore del nostro campionato. Il Real Madrid è però il Real Madrid, e l’esperienza in una competizione come la Champions League pesa tantissimo. Sono sicuro che assisteremo a una partita spettacolare e ricca di gol. Vincere magari no, ma un pareggio penso che il Napoli riuscirà a strapparlo"

"Non vedo il Napoli così sfavorito, anzi. Se non si farà schiacciare dalla pressione di giocare al Bernabeu, non mi sorprenderebbe addirittura un colpaccio della squadra di Sarri. Che gioca un calcio bellissimo e molto efficace, di sicuro il migliore del nostro campionato. Il Real Madrid è però il Real Madrid, e l’esperienza in una competizione come la Champions League pesa tantissimo. Sono sicuro che assisteremo a una partita spettacolare e ricca di gol. Vincere magari no, ma un pareggio penso che il Napoli riuscirà a strapparlo" Alessandro Brunetti: "Stimo Sarri, e mi piace da morire come gioca il suo Napoli. E credo che alla fine potrà seriamente mettere in difficoltà un Real incerottato e non in formissima. Potrebbe anche passare il turno, perché no?, con un grande ritorno al San Paolo, ma credo che alla fine l'effetto Bernabeu farà la differenza così come l'esperienza dei campioni a disposizione di Zidane abituati a questo tipo di gare. Un 2-1 che, appunto, lascia però tutto aperto..."

Compilazione della classifica

Per evitare pareggi al termine di ogni settimana, abbiamo deciso di assegnare i seguenti punteggi:

3 punti: se verrà indovinato il risultato esatto della partita o dell’evento in generale (es: podio di una gara di F1 o MotoGP, numero di set giocati in una finale Slam di tennis, ecc…);

1 punto: se verrà individuato semplicemente il risultato finale, o banalmente – nel caso del calcio – il segno in schedina.