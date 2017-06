Facciamo i conti: il Real Madrid sovrasta una Juventus in crescita milioni euro fatturato finale

La Juventus cresce, migliora, si conferma miglior club italiano, ma è ancora molto distante da chi sabato a Cardiff proverà a contedergli il successo nella finale di Champions League. Il Real Madrid è con il Manchester United in vetta alla speciale classifica stilata dallo studio di Kpmg Football Benchmark “The European Elite 2017”, che calcola le valutazioni aziendali delle società di calcio. Nella lista dei 32 club migliori, come ha riportato ieri Espn, i bianconeri occupano la nona posizione, con un valore pari 1.218 milioni di euro e con una crescita del 24% rispetto a un anno fa. Ma le merengues vantano un valore che è quasi il doppio e con 2.976 milioni (incremento di appena il 2%) si piazzano al secondo posto. Primo il Manchester United con un valore di 3.095 milioni. Terzo gradino del podio per il Barcellona con 2.765 milioni. La classifica vede poi i giganti tedeschi del Bayern Monaco con un valore di 2.445 milioni e il Manchester City (1.979 mln). Un graduatoria dominata dalle squadre inglesi con Arsenal, Chelsea e Liverpool, mentre le altre italiane in graduatoria sono il Milan, 15° con un valore stimato di 547 milioni, la Roma 18esima con 453 milioni e una crescita del 17%, l'Inter 19esima e il Napoli 20esimo. Insomma: la Juventus distanzia (e di molto) le altre italiane, ma rimane ancora a distanza siderale dai top club europei. Tra cui il Real, appunto.

Juve: un fatturato da 550 milioni di euro

La Juventus, dopo aver vinto il sesto scudetto consecutivo, la terza Coppa Italia di fila, e conquistato il diritto a contendere la Champions League ai campioni in carica del Real Madrid, si avvia a chiudere l’esercizio 2016/17 con un fatturato complessivo superiore ai 550 milioni di euro e con un risultato operativo e un utile in forte crescita. Il calcolo effettuato da “Calcio e Finanza” conferma come i grafici economici bianconeri siano in costante salita, con ricavi da gare attorno a 65,7 milioni e ricavi da diritti tv in ascesa continua (la Juventus si è già assicurata 227,3 milioni considerando tutte le competizioni, che potrebbero salire a 232,3 milioni in caso di vittoria a Cardiff). Sulla base di queste stime è possibile attendersi che i ricavi complessivi della Juventus possano essere individuati in una fascia compresa tra 554,8 e 560 milioni, a seconda del risultato della finale di Champions. Tanto, tantissimo

Juventus Real Madrid Fatturato 2015/16 388 621 Previsione Fatturato 2016/17 550 700 Valore rosa (Transfermarkt in mln) 450 765 Diritti Tv 227 228

Real: quest’anno sfonda il muro dei 700 milioni

Il problema è confrontare tutto questo con l’avversaria in Galles. Nella stagione 2015/16 il Real Madrid ha registrato entrate per oltre 621 milioni di euro, confermando un trend che vede i Blancos da tre stagioni sopra la soglia dei 600 milioni. Stimando le possibili entrate della stagione in corso, è lecito attendersi un Real con fatturato vicino ai 700 milioni di euro complessivi nel 2016/17. Almeno 150 più della Juventus. Un gap sempre troppo elevato, ma che negli anni pare comunque essersi ridotto. Si è passati infatti da 318,6 milioni di differenza tra fatturati del 2011/12 ai 278,6 milioni del 2015/16. Teoricamente nel 2016/17 potrebbe, come detto, assestarsi tra i 150 e i 200 milioni.

Gli 11 titolari del Real valgono 180 milioni più degli 11 della Juventus

Paradossalmente, anche se non sembra così guardando quanto palesato sul campo in questa stagione di Champions, il divario tra Juventus e Real Madrid è più ampio considerando il valore di mercato dei due ipotetici 11 titolari a Cardiff. Il Real Madrid (stime Transfermarkt) si assesta sui 477 milioni, la Juventus 294. Ovviamente il tutto dipende dal fatto che tanti giocatori della Juventus hanno un’età avanzata e quindi poco appeal in termini di calciomercato. Ronaldo, però, nonostante i 32 anni è ancora il giocatore dalla valutazione più elevata: 100 milioni di euro.

Valutazione Transfermarkt in milioni di euro

Real Madrid 477 milioni (11 titolari)

Navas 15

Carvajal 30 Ramos 40 Varane 35 Marcelo 32

Kroos 60 Modric 45 Casemiro 25

Isco 35

Ronaldo 100 Benzema 60

Juventus 294 milioni (11 titolari)

Buffon 2

Barzagli 2 Bonucci 40 Chiellini 10 Alex Sandro 30

Khedira 23 Pjanic 38

Dani Alves 6 Dybala 50 Mandzukic 18

Higuain 75

Trofei vinti: l’11 della Juve ne conta di più, ma di minor livello

Discorso paradossalmente al contrario, invece, se consideriamo i trofei vinti dai 22 giocatori che si confronteranno dal primo minuto al Millenium Stadium. Considerando a livello europeo campionati di prima categoria, coppe nazionali, coppe internazionali e supercoppe (quindi esclusi i trofei in altri continenti e le serie minori), gli 11 titolari della Juventus hanno vinto più trofei con i club rispetto a quelli del Real. Ovviamente alcuni blancos vantano coppe europee che soli in pochi nella Juventus (Khedira, Mandzukic e Dani Alves tre volte) possono esibire nella propria bacheca.

Campionati e trofei vinti con il club in Europa

Real Madrid 138

Navas 6

Carvajal 8 Ramos 14 Varane 10 Marcelo 14

Kroos 18 Modric 15 Casemiro 6

Isco 8

Ronaldo 21 Benzema 18

Juventus 149

Buffon 19

Barzagli 13 Bonucci 13 Chiellini 12 Alex Sandro 9

Khedira 13 Pjanic 2

Dani Alves 30 Dybala 5 Mandzukic 23

Higuain 10