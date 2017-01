Facciamo i conti: la Juventus ancora nella top 10 dei club più ricchi, ma le big crescono di più

Cresce la Juventus, migliora ancora le proprie entrate, ma non riesce ad accorciare il gap con le superpotenze europee. Si può sintetizzare in questo modo la ventesima edizione del Football Money League 2017, report annuale calcistico che analizza i guadagni economici nella stagione sportiva precedente (2015/16), tenendo in considerazione le principali operazioni commerciali. I dati di Deloitte sono ricavati dai bilanci annuali delle società e da altre fonti dirette, e sono suddivisi in tre voci: le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti e tutte le altre attività commerciali relative allo stadio nei giorni delle partite giocate in casa (“matchday”); i guadagni relativi alla vendita dei diritti televisivi delle partite (“broadcasting”); e le entrate dal merchandising e dai contratti con gli sponsor (“commercial”). La classifica non tiene specificatamente conto di eventuali plusvalenze derivanti dalla compravendita di giocatori. Da questo faldone di 44 pagine, ormai appuntamento fisso per chi vuole conoscere e parametrare le entrate dei principali club europei, emerge un "termometro" chiaro e netto della situazione economico/finanziaria del calcio continentale.

Real Madrid sorpassato dallo United, che guida una Premier dominante

Dopo undici anni consecutivi al primo posto, il Real Madrid è sceso in terza posizione, pur aumentando i propri guadagni di 50 milioni di euro rispetto alla passata stagione (2014/15). Tra di loro il Barcellona. I tre stessi club che erano nel podio nella prima edizione (1996/97) del Football Money League (con un guadagno complessivo sommato sette volte inferiore a quello attuale). I ricavi complessivi dei club compresi nella Top 20 della classifica Deloitte sono cresciuti da 6.626.400 a 7.417.600 euro, con una progressione del 12% quasi interamente legata all'aumento degli incasso dalla cessione dei diritti tv (49% del totale), mentre il botteghino ha fatto la parte minore (solo il 9%). E la previsione per il 2018 è che verrà agevolmente abbattuta la barriera degli 8 miliardi grazie all'entrata in vigore dei nuovi contratti per Premier League e Liga, confermando comunque l'aumento generale delle ultime stagioni. Bene Bayern Monaco, Manchester City e PSG, in una top ten che vede ben cinque club di Premier League (anche Chelsea, Arsenal e Liverpool). Il campionato inglese, esattamente come nell'ultimo triennio, piazza 8 club nei primi 20 posti. A chiudere la top ten c'è infatti quel Leicester che, grazie alla splendida impresa della scorsa stagione, ha visto crescere del 23% la propria revenue annuale.

La Juve deve migliorare il settore commerciale, troppo lenta la crescita del calcio italiano

L'unica italiana nelle prime 10 è, esattamente come nello scorso Report, la Juventus. I bianconeri sono cresciuti molto (da 323,9 milioni a 341,1 di guadagno complessivo), ma restano distantissimi da chi li precede in questa speciale graduatoria. Il Manchester United, ad esempio, ha guadagnato più del doppio rispetto ai bianconeri, ma anche Real, Barcellona, Bayern, City e PSG sono tutte sopra i 500 milioni di euro annuali, scoglio al momento irraggungibile per i bianconeri. Perché? Semplice, perché la Juve (come gli altri club italiani) è ancora troppo legata alle entrate per i diritti televisivi (57% della revenue totale) e molto meno a quelle del "matchday" (13%, il più basso in percentuale nella top 10) e del commerciale (30% del totale). Anche in quest'ottica si può leggere il cambio di logo e di strategia sul marchio adottato dal club piemontese, che se vuole restare al passo delle big, deve trovare nuove soluzioni per ottimizzare le proprie risorse. Deloitte, infatti, dedica una pagina intera all'involuzione del calcio italiano:, che fino al 2008/09 aveva almeno tre club fissi nella top 10 e che oggi riesce a vantare una sola società nei piani alti della classifica. Roma (218 milioni), Milan (215), Inter (179) e Napoli (147) sono cresciute rispetto alla stagione precedente, ma non proporzionalmente a quanto cresce il calcio europeo. Insomma: non ci siamo ancora.

Occhio alla Cina del 2030

Un capitolino a parte merita lo studio fatto da Deloitte sugli altri campionati extra europei. Secondo questa analisi, nel 2030 potrebbero esserci alcuni club cinesi in grado di rapportarsi con i club europei e (addirittura) di insidiarne la posizione all'interno della top 20 generale. Tra tutti i campionati analizzati (dal Giappone al Brasile, dall'Australia agli Stati Uniti), infatti, quello riguardante la Cina è l'unico nel quale si può attualmente prevedere un enorme crescita nel prossimo decennio. Conferma di una sensazione ormai ampiamente diffusa a livello globale.

