Facciamo i conti: Real-Napoli, economicamente inaffrontabile, sportivamente interessante

Ormai ci siamo. La versione post-moderna di Davide contro Golia è pronta ad andare in scena. Da una parte i campioni d'Europa e del Mondo in carica, i più titolati a livello di Coppa dei Campioni/Champions League, coloro che non mancano una semifinale dal 2009/10. Dall'altra la terribile cenerentola campana, che non ha mai raggiunto i quarti della moderna Champions e che vanta un unico trofeo internazionale di livello datato 1989 (Coppa UEFA di maradoniana memoria). Mercoledì prossimo (15 febbraio), alle ore 20.45, allo Stadio Santiago Bernabeu andrà in scena l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Napoli. Una sfida che sulla carta risulta impari e sproporzionata, ma che Maurizio Sarri e i suoi ragazzi tenteranno di rendere più interessante possibile. E i mezzi per fare ai Blancos uno "scherzetto", che avrebbe del clamoroso, ci sono tutti.

Real ricco e potente, Napoli lontano dalle big

Il Real, secondo l'ultimo studio Deloitte, è il terzo club più ricco al mondo dietro a Manchester United e Barcellona. Il Napoli in questa classifica risulta trentesimo. Il monte ingaggi tra i due club non si può nemmeno paragonare (Ronaldo, ad esempio, con 21 milioni annui guadagna al netto lo stipendio sommato di Hamsik, Mertens, Milik, Callejon, Insigne, Zielinski, Reina e Albiol insieme), il valore della rosa del Napoli è la metà di quello del Real. E anche un recente studio sul brand value delle principali 50 squadre di calcio europee, rende bene la disparità economico-finanziaria che intercorre tra i due club: la società londinese Brand Finance, infatti, vede il Real in seconda posizione. Il Napoli si posiziona al 37° posto. Il Real Madrid è un marchio dal potenziale in continua crescita e la vendita di prodotti e delle prestazioni calcistici con il logo dei Blancos è molto più proficua rispetto alla società partenopea. In soldoni, e non servono scienziati o statisti per confermarlo: il Real vende e produce anche quando non vince, il Napoli ha un bisogno disperato di risultati per rimanere al top.

Voce (Dati in milioni di euro) Napoli Real Madrid Fatturato 143 620 Incassi da stadio 14 129 Diritti Tv 105 228 Valore rosa 325 767 Monte ingaggi netto 37 125

Divario economico più ampio tra le 16 degli ottavi

Ma il dettaglio più interessante, giusto per capire ancor di più la rilevanza dello squilibrio, riguarda un confronto tra le 16 magnifiche di questa edizione di Champions. L'ottavo di finale tra i campioni d'Europa del Real Madrid e gli azzurri è quello meno equilibrato dal punto di vista economico: le merengues possono vantare il fatturato netto più alto tra le partecipanti alla Champions League, mentre il club di De Laurentiis ha il quinto fatturato netto più basso tra le squadre qualificate agli ottavi di finale con i suoi 142,7 milioni di euro (fonte Deloitte). Quasi cinquecento milioni in meno rispetto ai 620,1 milioni del Real: è il più largo divario nelle otto sfide in programma a partire dal prossimo 14 febbraio.

Bilanci a confronto: utile di 30 milioni contro perdita di 3 milioni

Il Real Madrid ha archiviato la stagione 2015/16, come detto, con ricavi operativi (la cosiddetta revenue) a 620 milioni di euro, con un incremento del 7,4% rispetto la stagione precedente, e un utile netto di 30.3 milioni di euro, in calo rispetto ai 42 milioni di euro registrati il 30 giugno 2015. Per la prima volta nella storia della società i ricavi hanno superato i 600 milioni di euro, senza considerare nei conteggi le plusvalenze incassate dal calciomercato (lo ha spiegato la società in una nota). Il bilancio al 30 giugno 2016 del Napoli, approvato dall’assemblea, è risultato in perdita di 3 milioni e 200 mila euro. Il secondo anno consecutivo chiuso in rosso dalla società di Aurelio De Laurentiis, seppur in miglioramento di quasi 10 milioni di euro rispetto al bilancio negativo di 13,1 milioni del bilancio 2015. Ancora dubbi che sia una riedizione di Davide contro Golia?

Giocatore Napoli Gol in stagione Giocatore Real Gol in stagione Mertens 20 Ronaldo 20 Hamsik 11 Benzema 12 Callejon 10 Morata 10 Insigne 7 Ramos 8 Milik 7 Bale 7

Il Real subisce spesso gol, il Napoli va sempre a bersaglio

Non sempre in Europa, e la storia recente del calcio lo può comunque confermarlo, vince per forza chi è più ricco. E se volessimo azzardare un pronostico, potremmo dire che il Napoli si giocherà al massimo tutte le sue carte per mettere in difficoltà gli spagnoli. I numeri 2016/17 nella produzione offensiva e sulla solidità difensiva delle due squadre sono molto simili: oltre due gol di media a testa segnati in stagione, poco più di un gol subito in media ciascuna. Il Napoli in trasferta subisce molto più che in casa, così come il Real. La squadra di Zidane ha subito gol in tutte e sei le partite giocate in questo girone di Champions e in cinque delle ultime sei gare giocate tra Liga e Coppa del Re. Il Napoli ha sempre segnato in trasferta in questa Champions e va a bersaglio da 16 giornate consecutive in campionato (miglior attacco generale della Serie A 16/17 con 55 gol a referto in 23 giornate). Mertens e Ronaldo hanno segnato fin qui 20 gol stagionali ciascuno. Insomma, se il Napoli se la giocherà a viso aperto e proverà, soprattutto nella gara di andata, a punire le rare distrazioni difensive del Real, nella sfida di ritorno al San Paolo ci sarà da divertirsi. Sperando che uno degli episodi più famosi della Bibbia abbia la sua classica interpretazione sportiva: una ripetizione della storia del pastorello Davide che, armato di una semplice fionda, ebbe la meglio sul temibile gigante Golia.