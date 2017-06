Finale di Champions: Real leggermente favorito, ma la Juventus c’è

Per paura di attentati, l’arena sarà coperta da un chador di acciaio. Un segno dei tempi anche questo, soprattutto questo. Il Real difende il titolo strappato all’Atletico, la Juventus lo sfida. Ero ad Amsterdam, nel 1998, anno dell’unico precedente in finale. Fu una brutta partita, con Alessandro Del Piero mezzo stirato e Zinedine Zidane mezzo ispirato. La riffa degli episodi premiò un gol, in fuorigioco, di Predrag Mijatovic.

Slide Finales Ligue des champions 1998 Real Juventus MijatovicImago

La notte di Cardiff promette ben altre emozioni. Juventus e Real vi arrivano al massimo, vincitori entrambi dei rispettivi campionati (e la Juventus, persino della coppa). La storia non gioca, ma accompagna. Massimiliano Allegri deve esorcizzarla. Real, undici coppe su quattordici finali; Juventus, due su otto. Il dettaglio fissa la differenza tra i tiranni, e la spiega: c’è chi ha fatto l’Europa e chi le è corsa dietro.

Vengono, i blancos, da due trionfi in tre edizioni; per i bianconeri, sarà la seconda finale in tre anni. Nessuno, da quando si chiama Champions, l’ha mai vinta due volte consecutive. Ci provano i «reali» di Spagna. Nel 2015, la Juventus di Allegri perse a Berlino, 3-1, contro i marziani del Barcellona. Trovo che il Real, «questo» Real sia più giocabile di quel Barça, e la Juventus, «questa» Juventus, più matura, più quadrata, anche se leggermente inferiore a centrocampo.

L’ultima squadra a eliminare il Real (di Carlo Ancelotti, all’epoca) fu proprio la Juventus di Allegri: 2-1 e 1-1 nelle semifinali 2015. Mi aspetto queste formazioni. Juventus (3-5-1-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Khedira, Pjanic, Alex Sandro, Mandzukic; Dybala; Higuain. Real (4-3-1-2): Keylor Navas; Danilo, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric, Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo.

2015, Esultanza Juventus gol Morata, Real Madrid-Juventus, LaPresseLaPresse

Si profilano confronti letali sulle fasce e a metà campo, penso al Dani Alves di primavera, ad Alex Sandro, a Marcelo. Senza dimenticare Sami Khedira e Toni Kroos, Miralem Pjanic e Luka Modric, la Bbc e Sergio Ramos. Tutto il Galles invoca Gareth Bale, ma gli infortuni sono stati lunghi e seri. Gli indizi portano al dribbling di Isco: un’arma preziosa, non un banale riempitivo.

Paulo Dybala tra le linee potrebbe diventare la chiave, come il duello a distanza tra Gonzalo Higuain, che le notti senza appello attendono al varco, e Cristiano Ronaldo, sempre meno «sette» e sempre più «nove», otto reti tra Bayern e Atletico.

Zizou ricava spesso dai suoi califfi un’umiltà e un pressing da gregari, che è poi il segreto di ogni grande religione. Allegri, lui, ha (ri)fondato la Juventus sull’organizzazione difensiva e l’esuberanza fisica di Mario Mandzukic. La Juventus è più squadra, il Real ha più talento ed è più dentro queste tensioni: sono i confini, sottili, di un epilogo che, dopo la caduta del tiki taka, celebra il migliore dei calci possibili. Verticale, essenziale, di pause e di strappi. Il mio borsino: Real 51% Juventus 49%. Il vostro? Le vostre sensazioni?