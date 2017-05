Gigi Buffon e quella Champions per strappare il Pallone d'Oro a Cristiano Ronaldo

Partiamo da alcuni numeri: 100 partite in Champions con la maglia della Juventus (91 gol subiti, 75 partite senza perdere, 44 match senza subire gol, 4 rigori salvati e 2 finali giocate), 621 minuti consecutivi senza incassare gol nella massima competizione europea per club, 39 anni, una bacheca ricchissima con un solo sogno che manca per completare la sua personalissima collezione. La Juventus ha un più di un piede nella finalissima di Cardiff dopo il 2-0 di Montecarlo, e molto lo deve ancora al suo capitano, a quel Gigi Buffon ancora protagonista anche contro Mbappé e compagni.

Buffon e una leggenda infinita, a caccia di quel sogno chiamato Champions

" Un viaggio fuori dall'ordinario ma lo straordinario deve ancora venire "

Con questa frase, postata sui social poche ore dopo la vittoria di Montecarlo, Buffon ha celebrato la serata di Champions. Un fuoriclasse assoluto, che tutto il mondo ci invidia e celebra. Ammirato e stimato, Buffon non è solamente il più forte portiere (probabilmente insieme a Neuer) in questo momento, ma è anche un esempio per tutti visto che a quasi 40 è ancora un assoluto protagonista del calcio mondiale. Una finale praticamente conquistata, un Triplete possibile, ma soprattutto per Gigi il sogno di vincere quella maledetta Champions League, sfiorata già due volte contro Milan e Barcellona, e unico vero trofeo di una bacheca in cui si può trovare di tutto.

Ora solo Buffon può contendere il Pallone d'Oro a Ronaldo

La storia, più o meno recedente, di questo premio - prima e dopo il passaggio e l'addio alla Fifa - insegna che nulla è scontato, che non sempre vince chi lo meriterebbe di più e che negli ultimi nove anni il Pallone d'Oro è stato un affare riservato solamente a due signori: Lionel Messi (ne ha vinti 5) e Cristiano Ronaldo (4), campione uscente e ovviamente ancora grande protagonista per fare doppietta e raggiungere proprio la nemesi argentina del Barcellona. Ma se quest'anno c'è un giocatore, un uomo, e una leggenda di questo sport che può sperare di scalzare l'alieno lusitano del Real Madrid, quel calciatore è proprio Gigi Buffon. Vincere la Champions, a 39 anni da assoluto protagonista, sarebbe il coronamento di una carriera straordinaria, del più forte portiere di tutti i tempi. Un biglietto da visita che non potrà certo essere ignorato da chi andrà a votare, anche se battere Ronaldo da questo punto di vista sembra alquanto complicato. Se non impossibile. La carriera di Buffon parla da solo, il giusto riconoscimento a un carriera straordinaria e unica visto che il portiere della Juventus gioca ancora e lo fa ad altissimi livelli, non certo da comprimario come è già capitato ad altre illustre leggende. D'altronde l'ultimo, e unico, portiere ad aver vinto questo premio resta l'indimenticabile Yashin, estremo difensore russo della Dinamo Mosca nel 1963. Una vita fa, un calcio fa, molte leggende fa...