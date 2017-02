Gioca sfidando i tuoi amici a colpi di pronostici e vinci la finale di Champions League 2018

La musichetta della Champions League, i giocatori più forti del panorama mondiale, e una sola missione: arrivare alla finalissima di Cardiff per sollevare la Champions League 2016/17. Ora però potrai scendere in campo anche tu, sfidando i nostri esperti e tutti i tuoi amici a colpi di pronostici. Scommettendo su tutte le partite della fase eliminatoria della massima competizione europea per club potrai vincere addirittura dei biglietti per l'atto finale della prossima edizione della Champions League, in programma a Kiev nel 2018. Ma non solo.

Vinci la finale della Champions 2018: ecco come funziona

Giocare e iscriversi è facilissimo. E soprattutto gratis. Visita il sito dedicato (CLICCA QUI bethechampions), e una volta creato il tuo account riceverai 200 crediti omaggio con cui potrai cominciare a scommettere sulle prime partite valide per le gare d'andata degli ottavi di finale. Il gioco consiste nel puntare la propria scommessa sulle partite della Champions League 2016-2017, utilizzando le "monete virtuali” a disposizione. Le scommesse seguiranno i moltiplicatori indicati per ciascuna partita. Viene considerata solo la scommessa 1, X o 2. I concorrenti potranno utilizzare le proprie £monete virtuali” come desiderano per scommettere su una o più delle partite proposte. Al termine del concorso verrà stilata una classifica che terrà conto del numero di monete virtuali” di ogni concorrente, ed i concorrenti che avranno ottenuto il miglior punteggio vinceranno i premi più sotto indicati

I premi: diversi premi, tra i quali spiccano sicuramente i primi tre posti a cui andranno due biglietti a testa per la finalissima della Champions League 2017/18 in programma a Kiev nel 2018; dal 4° al 50° posto la divisa ufficiale di una squadra della Champions League, fino a dei premi di 'consolazione' fino al 1000° classificato come bonus da utilizzare su www.giocodigitale.it

Bonus: iscrivendoti a Gioco Digitale avrai diritto a diversi vantaggi

Ma c'è di più. Tutti i concorrenti che, con lo stesso indirizzo e-mail utilizzato per registrarsi/accedere al sito http://be-the-champions.it.eurosport.com, si iscriveranno gratuitamente o confermeranno la registrazione (se già iscritti) al sito www.giocodigitale.it, riceveranno un bonus di "monete virtuali” aggiuntivo.