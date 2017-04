Gli incubi di Messi: una stagione senza trofei, il Mondiale a rischio ed un rinnovo in stand-by

E' stata una notte da dimenticare per Leo Messi quella dello Juventus Stadium. Un altro passo falso europeo che si aggiunge ad una stagione di squadra non esaltante (paragonabile solo al 2013/2014 con Martino in panchina), o meglio non sugli standard del recente passato. All’interno di cicli incredibilmente vincenti come quello dei blaugrana, ed in particolare quello dello stesso Messi con i blaugrana, è fisiologico imbattersi in stagioni meno vincenti e meno titolate. Questa potrebbe essere una di quelle.

La Liga scivola via, la Champions sembra un miraggio

Con ancora tutto teoricamente in gioco, l’annata di Leo Messi potrebbe concludersi senza grossi trofei in bacheca. Questo perché in campionato, a sette giornate dal termine, il Real Madrid sembra avere in pugno la posta piena. Stesso discorso vale per la Champions League, dopo la disastrosa gara di andata allo Juventus Stadium, la qualificazione alle semifinali per i catalani è qualcosa di assimilabile ad un miraggio. A meno di una nuova impresa in rimonta al Camp Nou, sarà difficile fermare la marcia bianconera verso il penultimo atto della Champions. Rimane in piedi, per sua parziale consolazione, il discorso della Copa del Rey, che vede la formazione di Luis Enrique in finale contro l’Alaves: con tutto il rispetto per i baschi, si tratta di un impegno abbordabile per i blaugrana. Una serie di incubi attanagliano l’umore del 10 argentino, ed una stagione lontano dai grandi obiettivi è uno di questi.

Dybala e Buffon

La sfida di ieri sera ha poi acceso i riflettori su Paulo Dybala, fenomeno argentino in rampa di lancio a livello europeo, che con una doppietta ha oscurato per una sera Messi. Chiaro che per i paragoni o per le sovrapposizioni è ancora presto: resta il fatto che un’esplosione così fragorosa come quella di Dybala, in una partita così decisiva, in faccia al migliore di tutti i tempi, è un segnale di forza e di ambizione da non sottovalutare. Nemmeno per Leo Messi, tra lui e Dybala non sembra correre buon sangue. Non è proprio un incubo, ma nell’incredibile curriculum della Pulce manca un dato curioso: un gol a Gianluigi Buffon. Il caso, la storia, gli incroci ed i calendari hanno fatto sì che Buffon e Messi si incontrassero pochissime volte nella loro carriera, e che l’argentino non trovasse mai il modo di fare gol a Gigi. Sono però solo due, davvero pochi, gli scontri diretti in cui i due si sono trovati di fronte: in finale di Champions League nel 2015 e ieri sera. Nel precedente scontro in una fase ad eliminazione diretta, nel 2003, Messi era ancora troppo giovane per giocarsela mentre nel 2005, quando Juve e Barcellona si trovarono di fronte per il Trofeo Gamper, l’assente di lusso era Buffon, infortunatosi di recente alla spalla nel Trofeo Berlusconi e sostituito da Abbiati in bianconero.

Un rinnovo che non arriva

A turbare i sogni di Leo c’è anche un rinnovo annunciato e stra-annunciato da mesi, ma che continua a farsi attendere. Dalla Spagna insistono nel parlare di un “rinnovo imminente”, che però è imminente ormai da ottobre ed inizia a nascondere qualche intoppo. L’addio di Luis Enrique a fine stagione potrebbe anche complicare le cose per Messi, nonostante la sua permanenza in Catalogna sembra la soluzione più probabile ed un suo addio si ponga nel girone dell’improbabile.

Mondiali 2018 ad alto rischio

Questa stagione potrebbe però rappresentare uno spartiacque della carriera di Leo Messi, considerando anche l’alto rischio di non qualificarsi ai Mondiali con l’Argentina. La squalifica di quattro giornate che gli è stata comminata per gli insulti al guardalinee nella partita vinta contro il Cile potrebbe compromettere in maniera molto pesante il cammino nelle qualificazioni dell’Argentina, che si trova al quinto posto della classifica ed è reduce da una sconfitta in Bolivia, alla prima senza Messi. Di questi giorni è poi la notizia dell’esonero di Bauza, a infiammare ulteriormente un ambiente che non è mai stato tranquillo negli ultimi mesi. Messi, nel caso in cui le quattro giornate di squalifica venissero confermare, rientrerebbe solo per l’ultima partita di qualificazioni, contro l’Ecuador il 9 di ottobre.