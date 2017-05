Higuain si ferma nella rifinitura: problema al tallone, ma il Monaco non pare in dubbio

Gonzalo Higuain , il match winner della semifinale d’andata al Louis II di Montecarlo contro il Monaco, rischia di non poter essere protagonista del match di ritorno in programma domani sera allo Stadium e in cui i bianconeri saranno chiamati a difendere il 2-0 di vantaggio. L’attaccante argentino si è bloccato per l’intera rifinitura a Vinovo per un problema alla caviglia destra, apparentemente nulla di particolarmente grave anche se ha fatto il giro dei social la foto del Pipita a terra insieme al massaggiatore per controllare il tallone.

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, la Juventus ha però già smentito guai fisici per il Pipita: che sarà regolarmente in campo al centro dell’attacco e che si sarebbe fermato in allenamento esclusivamente per cambiare il bendaggio per proteggere il tallone e calzare meglio lo scarpino. Sospiro di sollievo dunque in casa bianconera e per Allegri che pare intenzionato a riproporre per 10/11 lo schieramento che sei giorni fa ha brillato al Louis II: con la linea a 4 difensiva composta da Barzagli, Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro e Dani Alves al fianco di Dybala e Mandzukic nel trio di trequartisti alle spalle di Higuain. In mezzo al campo Khedira, squalificato all’andata, sostituirà Marchisio ed agirà al fianco di Pjanic.