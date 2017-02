Higuan+Dybala, intesa da gemelli del gol: quarta coppia d'Europa

Intesa sempre più naturale quella tra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala: i due fuoriclasse argentini hanno trascinato la Juventus nella sfida casalinga con il Palermo e lanciato un messaggio importante in ottica Champions League. Si preannuncia una sfida scoppiettante contro il Porto, anch’esso vittorioso in campionato sul Tondela con roboante poker (e porta inviolata per Casillas): fermare quei due là, tuttavia, sarà un’impresa ardua per i Dragoni. La coppia in “super HD” bianconera viaggia a mille e se Higuain continua a segnare a raffica posizionandosi provvisoriamente in vetta solitaria alla classifica marcatori (grazie all’effetto ketchup), finalmente anche Dybala si è preso il proscenio.

Elite europea

In Europa (top 5 campionati) meglio di Gonzalo e Paulo hanno fatto solo la coppia gol del Barcellona Luis Suarez e Leo Messi (18+17, inarrivabili) quella del PSG composta da Edinson Cavani e Lucas (il Matador, “liberato” da Ibra, è tornato a essere implacabile macchina da gol) e a sorpresa quella dei “cugini” del Torino formata da Belotti e Iago Falque (17+10). Il feeling tra i due connazionali bianconeri però cresce a vista d’occhio e le combinazioni ad alta velocità e classe cristallina mostrate con il Palermo sono sintomatiche del potenziale inestimabili della coppia gol. Roba da lucidarsi gli occhi per i tifosi bianconeri.

COPPIE GOL SQUADRE TOTALE RETI SUAREZ+MESSI BARCELLONA 35 (18+17) CAVANI+LUCAS PSG 33 (25+8) BELOTTI+IAGO FALQUE TORINO 27 (17+10) HIGUAIN+DYBALA JUVENTUS 26 (19+7) DZEKO+SALAH ROMA 26 (18+8) LACAZETTE+VALBUENA LIONE 26 (20+6) MERTENS+HAMSIK NAPOLI 25 (16+9) DIEGO COSTA+HAZARD CHELSEA 25 (15+10) SANCHEZ+WALCOTT ARSENAL 25 (17+8) KANE+ALLI TOTTENHAM 25 (14+11) FALCAO+GERMAIN MONACO 24 (16+8) GOMIS+THAUVIN OLYMPIQUE MARSIGLIA 23 (16+7) ICARDI+PERISIC INTER 22 (15+7) LEWANDOWSKI+ROBBEN BAYERN MONACO 22 (15+7) IBRAHIMOVIC+MATA MANCHESTER UNITED 21 (15+6) AUBAMEYANG+DEMBELE BORUSSIA DORTMUND 21 (17+4) RONALDO+MORATA REAL MADRID 20 (14+6)

La (nuova) Juventus va di fretta

Dieci gol realizzati nei primi quindici minuti di gioco in questo campionato: almeno tre più di ogni altra squadra in Serie A. La Juventus del nuovo assetto tattico 4-2-3-1 va di fretta oltre a sciorinare lo show time dei colpi di tacco e degli scavetti di Higuain e delle punizioni all’incrocio, dei filtranti da playstation e delle definizioni in buca d’angolo della Joya Dybala. Azzannare gli avversari sta diventando una priorità e chissà che il copione non si ripeta all'Estadio Do Dragao.