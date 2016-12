I biglietti più costosi? Quelli per vedere la Juventus allo Stadium

Cercate un biglietto a prezzo basso per assistere a una partita di Champions League dal vivo? Se volete vedere la Juventus, dovrete probabilmente rassegnarvi a sborsare comunque una discreta cifra. L’agenzia britannica di scommesse SpreadEx ha infatti calcolato il costo medio dei biglietti più economici di ogni stadio in cui si sono disputate le partite della fase a gironi di Champions League, e la Juventus è risultata essere la squadra con i prezzi più alti del lotto: per vedere i campioni d’Italia, infatti, servono almeno 39 sterline (circa 46 euro).

I bianconeri precedono di poco Barcellona (38 sterline), Arsenal (37) e Leicester City (35), mentre a 34 troviamo un gruppetto che comprende anche il Napoli.

Dove si trovano i biglietti più economici invece? Lo stacco è molto evidente nelle ultime cinque di questa particolare graduatoria: per il Benfica bastano 12 sterline (14 euro), per il Ludogorets 11, per il Porto 10, per il Rostov 7, e per la Dynamo Kiev solamente 4.

SQUADRA GRUPPO BIGLIETTO PIU' ECONOMICO Dynamo Kiev B 4 £ FC Rostov D 7 £ Porto G 10 £ Ludogorets A 11 £ Benfica B 12 £ AS Monaco E 19 £ Legia Varsavia F 21 £ Dinamo Zagabria H 23 £ Lione H 23 £ Tottenham E 23 £ CSKA Mosca E 24 £ PSG A 24 £ Manchester City C 25 £ Sporting Lisbona F 26 £ Bayern Monaco D 26 £ B. Moenchengladbach C 26 £ B. Dortmund F 27 £ Copenhagen G 27 £ Bayer Leverkusen E 27 £ Basilea A 29 £ PSV Eindhoven D 29 £ Brugge G 30 £ Real Madrid F 30 £ Celtic C 33 £ Besiktas B 34 £ Atletico Madrid D 34 £ Napoli B 34 £ Siviglia H 34 £ Leicester City G 35 £ Arsenal A 37 £ Barcellona C 38 £ Juventus H 39 £