Il Bayern Monaco ritrova l'Arsenal: questa volta ci saranno sorprese?

Primo mercoledì degli ottavi di Champions League. Oggi sarà impegnata anche la prima italiana: il Napoli, infatti, vola a Madrid per affrontare i campioni in carica del Real. Insieme a questo big match anche la super sfida tra Bayern Monaco–Arsenal.

Bayern Monaco-Arsenal (ore 20:45)

La squadra che quasi ogni anno l’Arsenal spera di evitare agli ottavi, quest’anno si è materializzata proprio sul cammino dei Gunners. Il Bayern, infatti, ha vinto il 50% dei precedenti con l’Arsenal (5-2-3), eliminandolo agli ottavi di Champions nel 2005, 2013 e 2014. Insomma i tedeschi sono un vero e proprio incubo per tutti i tifosi dei Gunners. Il Bayern di Ancelotti ha fatto un po’ di fatica dopo la sosta natalizia, ma adesso sembra essersi già ripreso al meglio visto che oggi in Bundesliga ha 7 punti di vantaggio sulla seconda ed è imbattuto da 12 gare ufficiali (11-1-0) e da ben 25 in casa (21-4-0). Ancelotti per questo match dovrà fare a meno di Boateng e forse anche di Ribery, ma le alternative di certo non mancano al tecnico italiano. Anzi l’allenatore di Reggiolo è un esperto delle sfide di Champions League e potrebbe anche riuscire a portare il suo Bayern fino alla finale.



Giroud e Alexis Sanchez con la maglia dell’Arsenal forse sta vivendo la miglior stagione della sua carriera (17 goal in Premier + 2 in Champions) ed è ben aiutato da Ozil Walcott . Wenger recupera in lista anche i lungo degenti Mertesacker Welbeck , ma è alle prese con la solita crisi di inizio anno dei Gunners (2 sconfitte nelle ultime 3 giornate). L’Arsenal è stato sempre eliminato agli ottavi nelle ultime 6 edizioni di Champions League e quindi il Bayern è la favorita per il passaggio del turno. La squadra di Wenger proverà comunque a limitare i danni all’andata, ma non sarà per nulla facile e penso quindi che il Bayern questa sera otterrà la vittoria. Con Bayern–Arsenal siamo giunti alla fine di questa prima tornata di analisi degli ottavi di Champions League. L’appuntamento è ora fissato per settimana prossima con le altre quattro partite degli ottavi di finale.

Real Madrid-Napoli (ore 20:45)

La gara tanto attesa è arrivata: il Napoli di Sarri vivrà un ottavo di finale con i campioni in carica del Real Madrid e una super notte al Bernabeu. L’unico precedente tra le due squadre risale al 1987, quando il Napoli di Maradona perse 2-0 in Spagna e pareggiò 1-1 nel ritorno al San Paolo. La squadra di Zidane sta vivendo una stagione di alti e bassi, ma è comunque saldamente in testa alla Liga spagnola e ha conquistato anche la Supercoppa europea e la Coppa del Mondo per club. Ultimamente però i Blancos non se la passano di certo benissimo, tanto che sono stati eliminati dal Celta Vigo nei quarti di finale di Copa del Rey, perdendo proprio l’andata 1-2 e pareggiando 2-2 a Vigo. Inoltre mister Zidane dovrà fare a meno sempre dell’insostituibile Gareth Bale e anche del terzino Danilo.

Video - Il riscatto di Callejon: da scarto del Real, torna a Madrid da highlander 00:56

Per il Napoli questa è sicuramente la partita del secolo, tanto che i ragazzi di Sarri saranno pronti a sputare sangue in campo per portare a casa la qualificazione. Questa doppia sfida ha anche un sapore in più per gli ex Blancos Callejon, Raul Albiol e sarebbe stata ancora più affascinante con un certo Gonzalo Higuain… Il Napoli, imbattuto da 18 gare ufficiali, ha vinto 6 partite su 7 nel 2017, segnando addirittura 7 reti nell’ultima trasferta a Bologna. Sarri può contare, infatti, su un super attacco che può mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Sicuramente gli spagnoli, sulla carta, sono i favoriti in questo big match, ma abbiamo già visto come, in questa Champions League, la squadra di Zidane abbia concesso troppo alle altre squadre. Nella gara d’andata non sarà facile per il Napoli tornare con dei punti dal Bernabeu, ma la squadra di Sarri dovrà assolutamente segnare per tenere viva la qualificazione e chissà che magari non riesca a strappare almeno un pareggio…