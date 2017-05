Il centro nevralgico del Monaco è sulle fasce: Juve, attenta a Lemar e Bernardo Silva

Ovunque ti giri, c’è un pericolo. Detto di Kylian Mbappè e Radamel Falcao, i due totem da tenere maggiormente sotto osservazione, le risorse del Monaco non si esauriscono a questi due. La formazione di Jardim, tanto in Ligue 1 quanto in Champions League, ha sempre ammazzato le partite con la velocità, con le ripartenze, con il gioco corale a cui partecipano tutti. Il centro nevralgico del gioco dei monegaschi non è in mezzo al campo, bensì sulle fasce, una delocalizzazione che ha la non scontata capacità di mandare in tilt le difese avversarie. La Juventus i Massimiliano Allegri questa sera dovrà fare attenzione a due nomi su tutti, ovvero Bernardo Silva e Thomas Lemar, l’esemplificazione perfetta del Monaco di Jardim: young, wild and free; giovane, selvaggio e libero. Limitare Mbappè e Falcao equivale quindi a tappare la prima fonte di abbeveraggio dei monegaschi, ma non l’unica.

Lemar, numeri da Iniesta

Il francese Thomas Lemar – classe 1995 – è insieme a Mbappè la più grande rivelazione di questa stagione dei biancorossi e anche dell’intera lega francese. Ha numeri importanti, si è già guadagnato un posto al sole nella nazionale francese di Didier Deschamps ed è, sempre insieme all’enfant prodige del 1998, candidato al titolo di miglior giovane della Ligue 1, nonostante l’esito possa sembrare scontato a favore di Mbappè. Ecco, Lemar non è solo uno dei figli prediletti del gioco di Jardim, perché è un giocatore forte per davvero. E per lui parlano i numeri: otto goal e sei assist in Ligue 1, due goal e cinque assist in Champions League. Nella fase a eliminazione diretta della competizione europea ha messo a referto quattro assist consecutivi e riguardo a questa statistica, l'ultimo ad esserci riuscito prima di lui è stato un certo Iniesta nel 2011, quando poi il Barcellona superò lo United in finale a Wembley.

Bernardo Silva, mente del Monaco

Bernardo Silva, che in Portogallo veniva soprannominato "Messizinho" è sulla breccia da più tempo, una promessa annunciata che ha iniziato a splendere in maniera importante da questa stagione. Cresciuto nelle giovanili del Benfica, è un esterno tascabile (1,73) con un sinistro poetico, che gli permette di fare veramente ciò che vuole. Anche per lui, i numeri hanno un certo peso: sei gol ed undici assist in Ligue 1, due gol ed un assist in Champions League, ed una candidatura a miglior giocatore dell'anno in Francia, insieme a Cavani, Verratti e Lacazette. Nel gennaio 2015 il Monaco se lo è preso per 16 milioni – un affare visto il valore attuale del giocatore – e Bernardo Silva è cresciuto lentamente rispetto alle attese, ma ora c’è e si esprime a livelli assoluti. Gioca esterno, ma ha la caratteristiche del vecchio trequartista: entra spesso dentro al campo, suggerisce per le punte ma apre anche lo spazio all’inserimento dei terzini, altra arma devastante nelle mani di Jardim.

Attenzione anche ai terzini

Stasera al Louis II i due titolari, nel ruolo di esterni bassi, saranno a destra Almamy Traorè – classe 1996 - e a sinistra Benjamin Mendy – classe 1994. Traorè ha fatto spesso la spola tra i titolari con Djibril Sidibè, che oggi è indisponibile per i postumi di un’operazione di appendicite. Cambiando l’ordine degli addendi, però, il risultato non cambia: imbeccati da Bernardo Silva, sano fare veramente male. A sinistra Mendy è un terzino da undici assist stagionali su tutte le competizioni, numeri da tenere bene a mente e che accendono una spia d’allarme. Mendy e Traorè spingono, hanno gamba e fiato per fare tutta la fascia. Servirà attenzione su tutta la linea per la Juventus, dunque.