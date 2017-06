Il momento in cui scoppia il panico in Piazza San Carlo: folla travolta da un'ondata umana

Gli sguardi rivolti verso il maxischermo, e poi... una pazzesca onda umana. Attimi terribili quelli avvenuti in Piazza San Carlo nella notte di sabato sera, con una folla in preda al panico che si schiacciava su se stessa per scappare da qualcosa di terribile, o, quantomeno, avvertita come tale. Ancora non identificato con precisione il motivo che ha scatenato il panico collettivo: i testimoni parlano di due boati ravvicinati, provocati probabilmente da un petardo fatto scoppiare con troppa leggerezza o dal cedimento di una scaletta di un parcheggio sotterraneo.

I numeri dei feriti sono saliti con enorme rapidità e preoccupazione per l'intera serata: prima 200, poi 400, poi 1000, fino al totale di 1527, con tre codici rossi, compresi un bambino di sette anni e mezzo e una ragazza di 25 anni, ricoverati con traumi al torace in terapia intensiva e prognosi riservata.