Il Real ha bisogno di Bale? Rombo a centrocampo e Isco trequartista, le mosse vincenti di Zidane

Il conto alla rovescia continua, e in casa Real Madrid non è ancora sciolto il dubbio sulla presenza in campo da titolare di Gareth Bale. Al netto della sua reale tenuta fisica, Zidane è ancora scettico se riproporre il gallese dal primo minuto, soprattutto ora che ha riportato un certo equilibrio tattico alla sua squadra. Dopo l'infortunio di Bale contro il Barcellona, il Real Madrid ha cominciato a giocare con un 4-4-2 atipico, con il rombo a centrocampo, che ha favorito il 'recupero' di Isco nelle vesti di trequartista. L'andaluso da giocatore qualunque, è diventato fondamentale in questo Real Madrid. Nel finale di stagione si contano gol e assist per l'ex Málaga che ha dato la spinta decisiva per andare alla caccia del titolo di Spagna che mancava ormai da 5 anni. Si torna, quindi, ai tempi del rombo del Milan di Ancelotti, anche se lo stesso Real Madrid vide una parentesi con il rombo, nello specifico nel 2002, in una finale che rese immortale lo stesso Zidane con quel suo gol allo scadere del primo tempo al Bayer Leverkusen.

Bale, mister 100 milioni e 16 infortuni

Gareth Bale continua a lavorare duramente per esserci a Cardiff, sua città natale, in vista della sfida alla Juventus. Nonostante il recupero del gallese sia ormai certo, nella testa di Zidane aleggiano ancora tanti dubbi sulla reale tenuta del classe '89, soprattutto visionando lo storico dei suoi infortuni. Ben tre i ko fisici nel corso di questa stagione, il primo a novembre per un infortunio alla caviglia che lo terrà lontano dai campi per il Clásico d'andata e il Mondiale per club, il secondo - dopo una lunga assenza - nei quarti di Champions, la gara d'andata, contro il Bayern Monaco. Zidane riesce a recuperarlo in tempo per il Clásico di ritorno, quello del Bernabéu, ma un nuovo problema, questa volta al polpaccio, lo blocca dopo soli 39 minuti. Sarebbe una grossa responsabilità metterlo subito in campo, rischiando così di bruciarsi una eventuale sostituzione in caso di nuovo infortunio in avvio di gara. Di precedenti ce ne sono, basta guardare come è andata la finale del 2014, quando Simeone fece di tutto per far giocare Diego Costa contro il Real Madrid, ma l'attaccante spagnolo durò soltanto 9 minuti, dovendo lasciare il campo in favore di Adrián López. Andando più indietro, ebbero autonomie limitate anche Harry Kewell nella finale del 2005 (Milan-Liverpool) e Ludovic Giuly nel 2004 (Porto-Monaco), finendo negli spogliatoi (già) in avvio di gara. Mister 100 milioni, il primo nella storia ad essere pagato certe cifre per un trasferimento, resta uno dei giocatori più fragili della storia: non è possibile che dal 2013 (anno in cui arrivò ai blancos) ad oggi, il classe '89 abbia raggiunto quota 16 infortuni al Real Madrid. È stato chiamato anche mister finali, grazie ai gol decisivi - sempre nel 2014 - contro il Barcellona in Coppa del Re e contro l'Atlético Madrid in Champions, ma schierarlo dall'inizio resta comunque uno degli azzardi più grossi che Zidane possa fare, al netto della voglia del gallese di 'giocare in casa'.

" Giocare a Cardiff? Sarebbe un sogno. Per qualsiasi giocatore, giocare nella città in cui è nato e cresciuto è un'occasione davvero speciale. Mi sto allenando duramente, faccio doppie sessioni in palestra per cercare di essere nelle migliori condizioni possibili e poter essere protagonista in questa finale. È stata una stagione difficile per quanto riguarda gli infortuni, mi sono operato, ma ho lavorato duramente nelle ultime quattro settimane per recuperare dall'infortunio e tornare a disposizione. Abbiamo due opzioni in squadra. Isco ha giocato in maniera fantastica nelle ultime settimane, tutti i giocatori stanno facendo un grande lavoro e supportano la squadra come se fossimo tutti dei titolari. Per me la cosa più importante è la squadra, la cosa fondamentale è riuscire a portare a casa la Champions League. [Gareth Bale alla vigilia di Juventus-Real Madrid] "

La probabile formazione del Real Madrid, senza Bale

Zidane e un rombo di Ancelottiana memoria

C'è la necessità di ripescare subito Bale? Al momento diremmo di no, con il gallese che resta comunque una valida alternativa a partita in corso. Questo perché Zidane ha già trovato un suo equilibrio per la sua squadra, dopo l'infortunio del classe '89 nella sfida contro il Barça. Nelle semifinali abbiamo visto, infatti, un Real Madrid molto diverso dal 4-3-3 che ha caratterizzato la gestione Ancelotti e in parte quella di Zidane. Contro l'Atlético Madrid, i blancos sono scesi in campo con un 4-4-2 con rombo a centrocampo, rispolverando così Isco nelle vesti di trequartista, come vertice alto del rombo.

Rombo perfetto, sia in fase offensiva che difensiva. Kroos e Modrić non perdono di vista Casemiro e anche Isco si mantiene ad una giusta distanza per ricevere il passaggio in profondità. Dopo l'aver recuperato palla, dunque, il brasiliano ha tre scelte per ricominciare l'azione del Real Madrid, e le distanze ravvicinate riducono il margine di errore in fase di impostazione. (foto Wyscout)

Un modulo che non si vedeva da tanto tempo nel panorama calcistico, modulo che fu brevettato a suo tempo dallo stesso Ancelotti nella sua militanza al Milan, con Pirlo playmaker, Seedorf e Gattuso ai lati e Kaká vertice alto. Non è un mistero che Zidane segua alla lettera alcuni consigli del suo mentore, ed ecco rimesso in scena un modulo che ha fatto la fortuna di diverse squadre. Ci provò anche Martino al Barcellona con un rombo composto da Busquets vertice basso, Iniesta e Xavi ai lati e Fàbregas trequartista, assetto proposto però solo in quelle partite in cui furono assenti sia Messi che Neymar per infortunio (la coppia d'attacco era infatti composta da Alexis Sánchez e Pedro). A dire la verità, il rombo a centrocampo si era già visto al Real Madrid, nel 2002, e in quella squadra giocava proprio Zidane come vertice alto del rombo. Era la finale contro il Bayer Leverkusen e in quell'occasione Vicente Del Bosque schierò un 4-4-2 con Makelélé vertice basso, Solari e Figo ai lati, e Zidane trequartista alle spalle di Raul e Morientes (vista l'assenza a centrocampo di Redondo e Guti).

Il Real Madrid nella finale contro il Bayer Leverkusen del 2002

Video - Juventus-Real Madrid, com'era il mondo l'ultima volta che si sono sfidate in finale? 00:50

Isco alla Kaká, James Rodríguez in panchina a guardare

Nonostante a centrocampo ci sia ancora il trio Modrić-Casemiro-Kroos, il cambiamento è stato radicale con il passaggio al 4-4-2. Il rombo si fa vedere eccome, con Casemiro che ha abbassato di qualche metro il suo raggio d'azione, sia per 'fare compagnia' al duo Sergio Ramos-Varane dietro, sia per liberare la linea di passaggi Kroos-Modrić e viceversa. Il duo 'robotico', al contrario, ha avanzato di qualche metro per aumentare notevolmente la precisione di passaggi e visione di gioco, con precisi e puntuali verticalizzazioni in direzione di Ronaldo. La chiave, inoltre, è proprio il posizionamento di Ronaldo che diventato punta centrale, andava ad annullare - involontariamente - Benzema, che non riusciva a muoversi con qualità se defilato a sinistra. Con il passaggio al 4-4-2, infatti, è stato possibile ricollocare Benzema al centro dell'attacco (e non come esterno), con il francese che resta però a supporto di Ronaldo che si prende gran parte dell'area di rigore.

Una volta ricevuto il passaggio in verticale, Isco può partire in transizione mettendo ko la linea mediana avversaria in velocità. Movimento di CR7 e Benzema in profondità: Isco può scegliere se continuare la percussione, cercare la conclusione da lontano senza ostacoli o piazzare la palla all'attaccante con più angolo di tiro. (foto Wyscout)

Il resto, poi, lo fa Isco che agisce da perfetto trequartista come Kaká (quello in versione milanista però) di qualche anno fa. L'andaluso sa essere devastante tra le linee grazie alla sua velocità in transizione offensiva e alla sua capacità di dribbling. Non solo, importante anche come primo difensore, andando ad ostacolare i portatori di palla avversari come fatto nei confronti di Koke nella gara di ritorno contro l'Atlético. Sarà interessante capire, quindi, se Isco continuerà a fare questo tipo di lavoro, anche difensivo, nel mettere in difficoltà con la sua pressione il duo Pjanić-Khedira e partire poi palla al piede nel tentativo di scavalcare la BBC juventina.

Anche contro l'Atlético Madrid, Isco è riuscito a fare lo stesso movimento nonostante la squadra di Simeone, per definizione, sia molto chiusa e difficile da prendere in contropiede. Isco prima disturba i portatori di palla dell'Atlético, poi si lancia all'attacco, con Ronaldo e Benzema che liberano alla strada alla percussione dell'andaluso. (foto Wyscout)

Un bel punto guadagnato da Zidane che sembrava aver perso definitivamente Isco a metà stagione, con l'andaluso poco utile alla causa, soprattutto quando ricopriva il ruolo di esterno. Una grossa chance all'ex Valencia che, non a casa, ha rinnovato poi il suo contratto, a contrario di James Rodríguez che continua a 'fare la muffa' in panchina ed è pronto ormai all'addio. Lo stesso colombiano, incapace di giocare come esterno d'attacco, sognava un'occasione del genere, ma il prescelto è stato proprio Isco.

Altre soluzioni: Isco e Bale insieme?

Una finale, però, è sempre una partita diversa dalle altre, e Zidane sta studiando anche il piano b e il piano c. A sorpresa potrebbe esserci proprio Bale in campo, con il ritorno della BBC, o meglio della BCB, visto il passaggio di Ronaldo a punta centrale. Altra alternativa, sarebbe quella di vedere il rombo a centrocampo ma con Bale vertice alto, pronto a partire in progressione. Avanza anche l'ipotesi di Isco e Bale insieme, ma a quel punto il cambio sarebbe ancor più radicale: 4-4-2 classico con Bale ala destra (già fatto), Isco ala sinistra (già fatto) e la coppia Modrić-Kroos in mezzo. Modulo e giocatori già visti nella seconda parte della stagione 2014/2105, con risultati alterni. A farne le spese sarebbe Casemiro, uno dei giocatori più a rischio in termini di cartellini, ma sarebbe saggio privarsi del brasiliano proprio in vista della gara contro la Juventus?