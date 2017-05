Il Real Madrid acquista già il biglietto per Cardiff: 3-0 all'Atlético, hat trick di Ronaldo

tra poco il report completo...

Cronaca

Subito ritmi alti al Bernabéu e al 10’ arriva il colpo di testa di Ronaldo che anticipa tutti, nell’area piccola, e firma il gol del vantaggio sull’assist di contro balzo di Casemiro. Il Real Madrid va a 1000 e al 16’ cerca anche il raddoppio, ma Oblak si supera sul preciso colpo di testa di Varane sugli sviluppi di un corner. L’Atlético si vede poco dopo, per la prima volta, grazie ad una palla persa del centrocampo di casa ma Navas è perfetto a chiudere in uscita su Gameiro senza fare fallo. Riparte il Real Madrid ma il gol del raddoppio non arriva: ci prova Benzema due volte ma prima para Oblak, poi finisce di poco alto il suo tentativo in rovesciata. Arriva anche il tiro dalla distanza di Modrić, ma il croato manda di poco a lato. Nel finale di tempo si rivede l’Atlético sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma Godín sbaglia tutto davanti a Navas dopo l’ottimo servizio di Griezmann.

Ad inizio ripresa Zidane è costretto a cambiare Carvajal infortunato (dentro Nacho Fernández), ma l’Atlético fatica a creare palle gol. I colchoneros non tirano neanche in porta e Simeone cambia tutto con gli ingressi di Fernando Torres, Correa e Gaitán. Ad andare vicini al gol sono, però, i blancos anche se Benzema non trova lo specchio della porta di Oblak. Dall’altra parte il Real Madrid vuole chiudere il discorso qualificazione già all’andata e al 73’ arriva la doppietta di Cristiano Ronaldo che controlla benissimo sul servizio di Benzema e scarica in porta dove Oblak non può arrivare. Nel finale c’è anche il 3-0, ancora una volta con Ronaldo che solo davanti al portiere non può sbagliare, a chiudere un’altra serata europea da favola.

La statistica

52 - I gol di Ronaldo nelle partite della fase ad eliminazione diretta della Champions League tra Manchester United e Real Madrid. Chi non era decisivo?

E Ronaldo supera anche Di Stéfano…

Tabellino

Real Madrid-Atletico Madrid 3-0

Real Madrid (4-3-1-2): K.Navas; Carvajal (46’ Nacho Fernández), Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modrić, Casemiro, Kroos; Isco (68’ Asensio), Cristiano Ronaldo, Benzema (77’ Lucas Vázquez). All. Zinédine Zidane

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Lucas Hernández, Savić, Godín, Filipe Luís; Ferreira Carrasco (68’ Á.Correa), Gabi, Saúl Ñíguez (58’ Gaitán), Koke; Gameiro (57’ F.Torres), Griezmann. All. Diego Simeone

Marcatori: 10’, 73‘ e 86’ Cristiano Ronaldo (R)

Arbitro: Martin Atkinson

Ammoniti: 26’ Koke, 49’ Isco, 53’ Saúl Ñíguez, 83’ Savić

Espulsi: nessuno