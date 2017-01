Il Real Madrid continua la flessione e, adesso, il Napoli può sperare

Non sarà stato il primo obiettivo stagionale, eppure quando si parla di Real Madrid è sempre difficile non giudicare con stupore un’uscita di scena come quella di mercoledì sera al Balaidos. Perché i Merengues, per la prima volta nella gestione Zidane, sono stati costretti a gettare la spugna nei quarti di finale di Coppa del Re, al cospetto del Celta di Berizzo. Una squadra che, dopo il successo di una settimana fa al Bernabeu, ha tenuto a bada i campioni del mondo nel match di ritorno. E, con il 2-2 finale, ha eliminato il prossimo avversario in Champions League del Napoli. Un motivo di speranza per gli uomini di Sarri?

La sindrome del Mondiale per Club

Due anni fa, fu Ancelotti ad arenarsi nei primi mesi dell’anno. Si presentò da campione del mondo per club, arrivò a una striscia di imbattibilità da record. Ma, alla fine, in un gennaio da 4 vittorie, un pareggio e due sconfitte mese a repentaglio la propria permanenza a Madrid. Questa volta rischia di essere il turno di Zidane. Non di giocarsi il futuro sulla panchina della Casa Blanca, per carità. Ma di incrinare l’andamento di una stagione sino ad ora trionfale. Il risveglio dopo il successo di fine 2016 è stato piuttosto amaro. In 7 partite, il Real Madrid ha vinto tre volte, pareggiando due e perdendo in altrettante occasioni. La striscia di imbattibilità da record è andata in frantumi a Siviglia (Liga) e per ripartire c’è stato bisogno di una sofferta vittoria contro il Malaga. Con un attacco che continua a segnare a raffica (17 gol prodotti, 2,42 a partita) e una difesa che inizia a fare acqua (10 reti incassate, 1,42 a partita) nonostante i tentativi di difesa a tre proposti da Zidane.

Quattro infortuni in un mese

Pepe e Bale non sono ancora rientrati (e il gallese di certo non ci sarà contro il Napoli), ma dalla ripresa il Real Madrid ha perso per strada anche James Rodriguez, Isco, Carvajal e Marcelo. Aggiungete un piccolo contrattempo muscolare per Modric e avrete un quadro che, in aggiunta alla leggera crisi di risultati, inizia ad acquisire tratti preoccupanti. Anche perché i due terzini titolari con ogni probabilità salteranno l’andata con il Napoli (15 febbraio al Bernabeu). Specie se si considera il tragicomico rendimento sinora offerto da Danilo, autore di un’autorete al Balaidos.

Marcelo quasi in lacrime dopo l'infortunioAFP

Il Napoli vola e spera

Crisi o non crisi per eliminare il Real Madrid servirà un’autentica impresa. Però, adesso, sperare è possibile. Anche perché, mentre i Merengues sembrano accusare un certo calo atletico, il Napoli ha messo le ali con un gennaio da 5 vittorie su 5 partite (con 2,2 gol segnati e 0,8 subiti in media). Sono dieci anni che il detentore della Champions League non esce agli ottavi dell’edizione successiva, è dal 2010 che il Real non saluta al primo turno della fase a eliminazione diretta. Ma se al momento del sorteggio il Napoli aveva una minima speranza di riuscire nel colpaccio, tutto ciò che accaduto da allora ha ulteriormente contribuito a livellare i valori in campo. Non resta che attendere il 15 febbraio...