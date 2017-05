Il Real Madrid più forte anche della scaramanzia: con la Juventus in maglia viola

Nella storia della moderna Champions League nessuna squadra è riuscita a vincere per due anni di fila la Coppa dalle grandi orecchie, fra meno di dieci giorni il Real Madrid proverà a sfatare questo tabù e lo farà sfatando la scaramanzia indossando una divisa viola con inserti bianchi.

Il sorteggio ha imposto che la Juventus giochi in casa e indossi la classica maglia bianconera (con cui perse due anni fa l’ultima finale giocata a Berlino contro la Juventus). Diversamente dall'ultima finale tra Real e Juve, andata in scena 19 anni fa (vinta dagli spagnoli con un gol in offside di Mijatovic), i Blancos hanno optato per la seconda divisa, scegliendo il viola invece della maglia total black, indossata in diverse sfide in questa stagione.

La squadra di Allegri, che non vince la Coppa Campioni dal lontano 1996, non giocherà con la maglia blu: i colori con cui si aggiudicò l’ultima Champions League ma perse anche l’anno successivo la sfida contro il Borussia Dortmund.