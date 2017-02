Il talento del Real, il gioco del Napoli: pronostico orientato, ma non ci annoieremo

Il Real è più forte, il Napoli gioca meglio. Ecco qua l’«encierro» lungo il quale si svilupperà la grande sfida di mercoledì sera. Champions League, andata degli ottavi. Si comincia al Bernabeu e questo rappresenta un piccolo vantaggio per gli sfidanti. Perché? Perché lontano dal San Paolo il Napoli mi sembra più a suo agio: sul piano tattico (più spazi) e a livello emotivo (meno pressione).

A patto, naturalmente, che non se la faccia sotto. Il «miedo escenico» resiste e persiste, anche se la copertura televisiva ha reso meno pavidi gli arbitri persino nell’arena che una volta prendeva il nome dalla stazione ferroviaria di Chamartin.

Zidane contro Sarri. In pratica, il manifesto della partita. C’è tutto: il domatore di talenti contro il creatore di schemi di talento. Il Real non vi arriva al massimo, a Pamplona è stato brutto, sporco e un po’ cattivo. Zizou ha rispolverato la difesa a tre, come quei foglietti che si tengono in tasca e ogni tanto si tirano fuori. Lo fece pure a Siviglia, e perse. Mi aspetto il ritorno alla linea a quattro e questa formazione: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo. Manca sempre Bale, ed è meglio così (per il Napoli). Era reduce da una stagione da pallone d’oro, dovrebbe rientrare al San Paolo, il 7 marzo.

Il Napoli, adesso: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. In Spagna, le girandole e le transizioni di Sarri godono di eccellente, e legittima, stima. Certo, il Real è il Real. Capace di una classe complessiva che può scavare differenze superiori alla qualità della manovra. Negli ottavi dell’ultima edizione, poi vinta ai rigori contro l’Atletico a San Siro, inflisse un doppio 2-0 alla Roma emerso, soprattutto, dal rapporto occasioni/gol. Implacabile, Cristiano Ronaldo; molto meno, Mohamed Salah.

Difficile che finisca senza gol. Probabile che il Real segni sia all’andata sia al ritorno. Dovrà farlo anche il Napoli. Ogni tanto, i reparti madridisti si allungano o si aprono: centrocampo e tridente, Hamsik e Mertens, dovranno cogliere l’attimo, e profittarne. Fondamentale sarà non aver paura, e farne. Marcelo e Modric hanno appena smaltito seccanti infortuni, Carvajal sabato era in panca. Zidane non ha diffidati, Sarri uno (Koulibaly). Alla gente del Real non garbano le partite d’attesa. Gli anelli deboli di entrambe le squadre sono le fasi difensive. Mi incuriosisce l’approccio. Il Real cercherà di non offrire il contropiede agli avversari, idem gli avversari.

Da una parte, un vero nueve (Benzema); e, all’occorrenza, addirittura due (Benzema più CR7); dall’altra, un nueve falso ma letale (Mertens). I meccanismi di Sarri sono intarsi geometrici; tra i blancos, c’è meno lavagna e più anarchia di lusso. Nel 1987, Maradona era in campo e il Bernabeu vuoto per squalifica. Due a zero per il Real. E, nel replay, uno a uno. Non sono sfide, queste: sono romanzi. Il mio borsino è Real 60% Napoli 40%. Il vostro? E le vostre sensazioni?