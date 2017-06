Il web celebra la prodezza di Mario Mandzukic in finale: "Un'acrobazia degna di Holly e Benji"

Per segnare un gol così: serve follia, coordinazione e tanti, tanti attributi. Se è vero che quando il gioco si fa duro, i duri incominciano a giocare: non poteva che essere Mario Mandzukic a segnare il gol del pari con una semirovesciata da cineteca da posizione defilata. Un gol giunto nel momento di maggiore difficoltà, quando la squadra bianconera sembrava aver subito il contraccolpo per l’ennesimo gol di Cristiano Ronaldo, in finale di Champions League. Una perla autentica, probabilmente il gol più bello della storia di una finale di Coppa Campioni. Almeno a vedere le reazioni debordanti dei social network…

Video - Mandzukic, il cuore pulsante della nuova Juventus di Allegri 01:27