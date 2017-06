Incidenti Piazza San Carlo, morta la 38enne travolta durante la finale di Champions

Erika Pioletti non ce l’ha fatta. La 38 anni di Domodossola rimasta ferita a piazza San Carlo (a Torino) durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, è morta alle 21.56.

A 12 giorni dalla notte di Cardiff, è arrivata la tristissima notizia della morte di Erika. La donna era rimasta ferita a Piazza San Carlo, a Torino, durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, serata in cui rimasero feriti più di 1500 persone a causa del finto allarme bomba che ha scatenato il panico per le strade di Torino.

A dare la notizia è La Stampa che per prima comunica la morte della povera Erika, anche se già in mattinata il bollettino dell’ospedale San Giovanni Bosco recitava: “Gli esami effettuati hanno accertato un gravissimo danno cerebrale a prognosi pessima. Pertanto, purtroppo, ci si aspetta il decesso della paziente in un brevissimo periodo temporale, al momento non quantificabile”.

Questo il commento della Juventus dopo la notizia...

" Juventus Football Club esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Erika dopo una lunga sofferenza. I fatti della sera del 3 giugno sono nel cuore di tutti i dirigenti, i tesserati, i dipendenti della Società che si uniscono al dolore della Città "

Originaria di Beura Cardezza, piccolo paese a pochi chilometri da Domodossola, Erika non era nemmeno tifosa della Juventus: era in piazza San Carlo per far compagnia al suo fidanzato, anch'egli rimasto ferito. Per questo la famiglia non riesce a darsi pace per un destino crudele e per una serata tragica su cui non si è fatta ancora chiarezza. La sindaca di Torino Chiara Appendino, che in tutti questi giorni è sempre rimasta in contatto con i famigliari della donna, si era recata in ospedale per ribadire loro, la vicinanza di tutta la città.