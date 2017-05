Infortunio per Khedira: lascia il campo al 10' per un problema al flessore della coscia sinistra

Al 10’ del primo tempo Sami Khedira ha dovuto lasciare il campo per un problema al flessore della coscia sinistra. In questa stagione il centrocampista tedesco ha saltato appena una partita per infortunio, contro l’Empoli lo scorso 25 febbraio. Per il resto solo qualche giorno di riposo precauzionale e pochi giorni di riposo per problemi lievi. L’ultimo problema alla coscia risale al novembre 2015.

Da come è uscito però il giocatore non ha dato buone impressioni, scuro in volto. Potrebbe necessitare di qualche settimana per recuperare, ma per notizie più certe si attendono riscontri durante e alla fine del match.