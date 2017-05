Juve, tranquilla: Chiellini, Bonucci e Marchisio non saltano la finale in caso di ammonizione

Nel 2002-03, Pavel Nedved fu ammonito nella semifinale di ritorno contro il Real Madrid e fu squalificato per la finale di Manchester persa contro il Milan: un fattaccio che fa ancora ribollire il sangue ai tifosi bianconeri, ma, quest'anno, i giocatori della Juventus ammoniti nella gara d'andata contro il Monaco potranno scendere in campo questa sera con il cuore più leggero.

La regola, infatti, è stata modificata nella stagione 2014/15 e prevede l'annullamento dei cartellini gialli al termine dei quarti di finale: il conteggio, dunque, ricomincia in semifinale, e non pone rischi di eventuali squalifiche in caso di ammonizione nella partita di andata e in quella di ritorno.

In questo senso, i tre giocatori bianconeri che hanno ricevuto un giallo a Monaco (Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio) potranno giocare l'eventuale finale anche se dovessero ricevere un'altra ammonizione nella partita allo Stadium. È differente, invece, il caso dell'espulsione: se così fosse, scatterebbe la squalifica automatica per la finale.