Juventus, dalla Champions League 126 milioni per migliorare ancora

Quando si ha tra le mani un progetto vincente, il passo successivo è studiare una strategia per farlo durare nel tempo. La Juventus ci sta riuscendo e si appresta a conquistare il sesto Scudetto consecutivo. Se l’Inter del Triplete sembrava ormai essere arrivata alla fine di un ciclo - e così è stato - la società bianconera ha programmato il futuro attraverso gli acquisti di ieri (Rugani) e di domani (Caldara), oltre a Bentancur e Orsolini, per garantirsi ricambi all’altezza nei ruoli in cui la carta d’identità comincia a pesare in prospettiva. Per andare oltre non resta dunque che trovare la continuità anche in Europa a livello di successi e consapevolezza: questo passaggio dipende necessariamente dall’organico che si ha a disposizione perché essere in pianta stabile tra le prime squadre del continente significa ritrovarsi a fine stagione in una finale o essere comunque competitivi ogni anno, come hanno dimostrato il Barcellona e il Real Madrid nei loro cicli vincenti.

Mettere la Champions League in bacheca porterebbe nelle casse 113,7 milioni di euro, 126 se consideriamo anche gli incassi da stadio. Come reinvestire questo capitale nel prossimo mercato?

Terzino destro

Lichtsteiner ha già rischiato di salutare Torino un anno fa e l’addio potrebbe materializzarsi in questa stagione. Madama è quindi alla ricerca di un terzino destro. Si fa con insistenza il nome di De Sciglio anche se l’incognita è rappresentata dalla sua involuzione con il Milan. La Juventus conta di poter rilanciare il ragazzo inserendolo nell’ambiente giusto. Seguendo sempre piste italiane, l’altro nome è Spinazzola che si può adattare sulle due fasce, con compiti sia difensivi che offensivi e rendimento garantito: la Signora lo conosce bene, è all’Atalanta in prestito e ha 24 anni. Il rientro alla base è un’operazione semplice che potrebbe rivelarsi redditizia.

Video - Dani Alves e gli altri svincolati che hanno fatto la differenza 01:32

Centrocampista

I nomi che circolano: André Gomes, Emre Can, Tolisso

Sono questi i profili accostati alla Juventus. André Gomes è passato dal Valencia al Barcellona la scorsa estate per la cifra di 35 milioni di euro più 20 di bonus: si è rivelato un flop e difficilmente potrebbe aggiungere qualcosa al centrocampo della Juve, soprattutto a certe cifre, le stesse dell’esborso dei catalani. Un discorso simile si può fare per Tolisso (22 anni) ed Emre Can (23): sono promettenti, ma sono pronti per la Juventus?

Quello che in realtà servirebbe: Verratti

Per poter fare il salto di qualità Madama dovrebbe a nostro parere tentare l’affondo per Verratti: “Il 4-2-3-1 di Allegri mi esalta. La Juve può dar fastidio al Real Madrid. Tornerò in Italia, un giorno...". Le sue recenti dichiarazioni lasciano una speranza ai tifosi bianconeri. In tal caso il centrocampo potrebbe davvero considerarsi completo.

Video - Allegri: "Dani Alves fuoriclasse? Tre mesi fa volevate crocifiggerlo..." 01:45

Esterno offensivo

I nomi che circolano: Sanchez, James Rodriguez, Douglas Costa

Un’altra pedina è un giocatore d’attacco, un esterno offensivo che possa giocare sia a destra che a sinistra perché la Juve attuale in quel reparto non ha alternative e sta spremendo i soliti noti. Alexis Sanchez medita l’addio all’Arsenal e ha un contratto fino al 2018, cosa che potrebbe garantire uno sconto mentre James Rodriguez reclama più spazio nel Real Madrid di Zinedine Zidane. Un altro candidato è Douglas Costa che non ha trovato con Ancelotti la continuità che desiderava: Marotta e Paratici ne hanno discusso con i vertici bavaresi approfittando dell’incontro previsto per il riscatto di Benatia.

Video - Quando l'Europa scoprì Kylian Mbappé: fenomeno già con l'Under-19 01:03

Quello che in realtà servirebbe: Mbappé

L’hanno visto all’opera nel doppio confronto delle semifinali di Champions. Kylian Mbappé ha impressionato l’Europa in questa annata, ha appena 18 anni, ma la concorrenza di corazzate come Chelsea, Arsenal e Real Madrid non sarà facile da superare. Il Monaco lo valuta non meno di 80 milioni di euro, in prospettiva è difficile trovare di meglio nel panorama calcistico mondiale. Secondo alcune indiscrezioni, Neymar potrebbe, invece, lasciare Barcellona. E' ai ferri corti con Luis Enrique, ma potrebbe muoversi nonostante l'addio ormai certo del tecnico: farci un pensierino sarebbe quasi automatico anche se servirebbe un'offerta spropositata per convincere anche il club. Il portiere, infine, non sembra essere un assillo: si lavora sotto traccia per il dopo Buffon ma la successione può attendere un altro anno.