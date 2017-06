Juventus, dalla doppia sfida alla partita secca è proprio un altro mondo. E il destino non c’entra

Quando si perdono sette finali su nove, il destino cinico e baro non c’entra. E a rileggerle tutte, una per una, solo con l’Ajax (la prima) e con il Barcellona (la penultima), la Juventus partiva sfavorita. Non certo con l’Amburgo ad Atene, anche se i tedeschi sono sempre tedeschi, e tanto meno con il Borussia degli ex a Monaco di Baviera, e neppure con il Milan a Manchester, per quanto la squalifica di Nedved avesse ridotto le differenze. Con il Real ad Amsterdam ci si affrontò alla pari. Con il Real a Cardiff non proprio, ma nemmeno a distanze tali da poter immaginare quello che sarebbe successo. Il mio 51/49 era, più o meno, il pronostico dei bookmakers.

E allora? Ogni sconfitta ha una sua storia e l’ultima parla di un crollo verticale, il crollo di una squadra e di una fase difensiva che avevano disarmato - nei quarti, non un secolo fa - il Barcellona di Messi, Suarez e Neymar. La Juventus soffre storicamente la partita secca. Non a caso, con il Barça erano due. Sembrano dettagli, non lo sono. In passato, con il Borussia Dortmund vinse e rivinse, compresa una doppia finale di Coppa Uefa, salvo smarrirsi l’unica volta in cui l’affrontò senza se e senza ma. E la doppietta rompighiaccio la segnò Riedle, un centravanti che tutti conoscevano, non un alieno sbucato da chissà dove.

2017, delusione Juventus, Juventus-Real Madrid, Getty ImagesGetty Images

Ad Atene, nel 1983, c’erano sei campioni del Mondo (Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli, Paolo Rossi), più Bettega, più il miglior francese (Platini) e il miglior polacco (Boniek). E in panchina Trapattoni. Magath spense la luce dopo una decina di minuti. Non credo nei moduli. Credo negli uomini. Nei pregi e negli errori degli uomini.

Allegri è un incartatore che si inventò la mossa Mandzukic, svolta e frusta della stagione. Siamo al punto di partenza: e allora? Juventus e Real hanno «patteggiato» per un tempo, poi il Real si è mangiato la Juventus. Certo, Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, ma nelle semifinali del 2015 la Juventus (di Allegri, sempre) lo aveva imprigionato ed eliminato.

2017, Leonardo Bonucci, Juventus-Real Madrid, LaPresseLaPresse

Cambia poco che, per il sottoscritto, la squadra di Berlino fosse più forte di questa, specialmente a centrocampo, il reparto che ha spaccato l’equilibrio di sabato. Mi aspettavo, comunque, una sfida meno sbilanciata, a cominciare dagli scarti (invece no: da 3-1 a 4-1). Non v’è dubbio che la Liga sia molto più competitiva della nostra serie A, ma come la mettiamo con il Barcellona tritato allo Stadium e il Siviglia rosolato nella fase a gironi? Credo che sia una questione di testa, soprattutto. La Juventus deve ancora vincere una finale su azione, tra il rigore dell’Heysel e i rigori di Roma, e questo dato, al di là dei penalty di Old Trafford, delle coccole domestiche, della pancia piena da scudetto, e del peso degli avversari o degli episodi, mi sembra madornale. Forse è colpa anche di noi giornalisti, che spesso investiamo troppi aggettivi, da Higuain a Dybala.

E così, tra sesto scudetto e Coppa Italia, si finirà per parlare soprattutto di Cardiff: lo trovo corretto, se si vuole crescere. Mi piacerebbe conoscere il vostro parere.