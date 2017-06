Juventus: i 10 comandamenti per conquistare quella sfuggente Champions League

Da Cardiff - Frasi pesate, ponderate, intelligenti, lucide. La conferenza stampa della Juventus nella vigilia della finale di Champions League è stato un concentrato di perle di saggezza. Da Dani Alves a Gianluigi Buffon, e includendo ovviamente Massimiliano Allegri. Risposte secche e precise, conm termini ideali a caricare l'ambiente e a stemperare l'attesa del grande match. Passare dalle parole ai fatti, mai come questa volta, dovrebbe essere l'auspicio per tutto il popolo bianconero. E allora, sfruttando quanto detto nel pre partita, abbiamo provato a riassumere il decalogo ideale. Se i giocatori della Juve applicheranno alla lettera quanto detto, questa finale di Cardiff potrebbe avere un sapore diverso dalle ultime giocate dai piemontesi.

1 Serenità

Il mantra di Allegri. Una parola utilizzata in ogni conferenza stampa di questa stagione. Può sembrare banale, ma non lo è. Essere sereni permette di sfruttare al massimo le proprie potenzialità. E se c'é un tecnico in grado di trasmettere questo sentimento ai suoi ragazzi, questo è proprio l'allenatore bianconero.

2 Esperienza

Quella di Dani Alves, ma anche di Khedira e Mandzukic. E perchè no, di Buffon, Chiellini, Bonucci e Higuain. Quella che permette di gestire i momenti di tensione o fatica all'interno di una partita cosí delicata. Tutta gente che in carriera ne ha giocate tante di finali. Tutta gente che ha fame di vincere ancora. Soprattutto Alves, che ha palesato la solita leadership naturale.

Video - Mbappé impressionato dalla Juve: "Buffon è il più forte" 00:39

3 Qualità dei singoli

"Paulo Dybala é cresciuto molto sotto l'aspetto caratteriale. Quest'anno ha giocato grandi partite in Champions, mostrando tutte le sue qualità. Non subirá la pressione, giocherà come sa fare lui". Lo ha detto Allegri, ben conscio dell'importanza che ha l'argentino nel gioco bianconero. Se Dybala gioca con la sua qualità, sale di livello tutta la Juventus. Rimarrà fondamentale la sua prestazione.

4 Umiltà, anche di chi ha già vinto

L'emblema è Mario Mandzukic, citato più volte in conferenza sia dai compagni che dal mister. Uno che ha messo da parte le ambizioni personali per quelle della squadra. Uno di quelli che in campo sa trascinare anche solo con l'atteggiamento.

5 Essere diabolici

Colpire quando il Real concederá spazio. E non capiterá di frequente. Allegri lo sa e ha preparato sicuramente qualcosa. Gli spagnoli concedono: se si punisce quando è il momento, poi tutto si semplifica. Non bisogna sprecare.

Dani AlvesGetty Images

6 Dormire la notte

"Se io dormo la notte prima di una finale? Ma certo che dormo e gradireii lo facessero anche i miei compagni. Dormire regala energie". Tutta la calma olimpica di Dani Alves. Riposare, con tranquillitá, senza patemi. Il segreto delle vittorie sta nella capacità di gestire l'ansia.

7 Non pensare al passato

Sei finali perse su otto, le ultime quattro consecutive. Ma non bisogna farci caso. Ogni finale fa storia a sé. La mente deve essere libera e pensare solo al futuro. Non al passato. Allegri lo ha ripetuto piú volte.

Video - Juventus e l'incubo delle finali: battere il Real Madrid per cancellare una maledizione 01:57

8 Non far caso alla storia del Real

Collegato al punto precedenti, visto che i blancos nella moderna Champions vantano un cinque su cinque in finale. Imbattibilit? Lo dirà il campo. Non sempre la storia puó bastare. Buffon lo ha spiegato bene: "Noi mai e loro sempre? Magari questa volta le cose si annullanno e i pronostici vengono sovvertiti".

9 Buffon da Buffon

Un altro punto basilare, che ha spiegato Buffon auto-citandosi. "Se faccio il mio lavoro come si deve, tutta la squadra é felice. E io di piú perché significa che sono stato utile". Buffon é stato decisivo per tutto il corso di questa Champions. I portieri in partite del genere fanno sempre la differenza.

10 Costruire la propria fortuna

"In finale serve sempre un po' di buona sorte". Lo ha detto Allegri, lo ha ribadito Zidane. Inevitabile, condivisibile, quasi ovvio. In una finale secca contano gli episodi, conta anche la fortuna. Ma questa sorte positiva bisogna anche costruirsela. Rischiando, arrivando prima sul pallone, sperimentando conclusioni non abituali. Semplicemente credendoci dal 1' all'ultimo minuto.