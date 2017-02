Juventus, i convocati per la sfida contro il Porto: ci sono Barzagli e Chiellini

La Juventus è in procinto di partire per la trasferta di Champions League contro il Porto, in programma mercoledì alle ore 20.45 all'Estadio do Dragao. Terminato l'allenamento di rifinitura di questa mattina, ecco l'elenco dei 23 uomini a disposizione diramato dal tecnico Massimiliano Allegri.

Barzagli e Chiellini si sono allenati regolarmente con i compagni: entrambi restano in dubbio, ma prenderanno parte alla spedizione portoghese nella speranza di poter rientrare a pieno regime.