Juventus in finale di Champions: prezzi e tutte le informazioni utili per i biglietti di Cardiff

C’è già grandissima attesa per la Finale di Champions League a Cardiff il prossimo 3 giugno. La Juventus ha già prenotato il viaggio in Galles, mentre Real e Atletico Madrid si giocano gli ultimi 90 minuti utili per raggiungere i bianconeri in finale. La caccia al biglietto per Cardiff è già aperta. Una gara senza esclusione di colpi per aggiudicarsi un ambitissimo posto tra i 75.000 seggiolini del Millennium Stadium. Tuttavia, la capienza per la finale di Champions sarà “solamente” di 66.000 posti.

18.000 tagliandi a disposizione della Juventus

La UEFA ha messo a disposizione del pubblico generale 41.500 tagliandi, così suddivisi: 18.000 biglietti circa destinati ad entrambe le società finaliste e 5.500 biglietti già venduti a tifosi generali tramite un sorteggio sul sito ufficiale dell’UEFA tra marzo e aprile. I restanti 24.500 biglietti saranno destinati a sponsor, partner e inviti speciali. Come faranno dunque i tifosi della Juventus ad assicurarsi i biglietti a loro disposizione? La società bianconera non ha ancora preso una decisione ufficiale sulle modalità di distribuzione e acquisto dei tagliandi. Sembrerebbe comunque che nel corso dei prossimi giorni, al più tardi settimana prossima, possa uscire un comunicato ufficiale con tutte le informazioni del caso. È comunque facile ipotizzare delle prelazioni esclusive sui biglietti per abbonati o Juventus Club, come anche una distribuzione di parte dei biglietti tramite pacchetti viaggio con tour operator selezionati.

I prezzi: da 464 a 71 euro

Pacchetto Prezzo Categoria 1 464 € Categoria 2 327 € Categoria 3 167 € Categoria 4 71 € Disabili 71 € (biglietto gratis per l’accompagnatore) Ragazzi 143 € (due biglietti Categoria 2 – un adulto e un ragazzo – al prezzo della Categoria 4)

E i prezzi? Forse la parte che interessa di più. Di certo occorrerà mettere in conto una cifra importante sia per la trasferta a Cardiff che per il biglietto vero e proprio, soprattutto per quanto riguarda i pacchetti con tour operator. I prezzi dei singoli biglietti per la finale sono già noti. Quattro categorie di tagliandi con fasce di prezzo differenti: dai 464 euro per la Categoria 1 ai 71 euro per l’opzione più economica, con in mezzoo altre due categorie rispettivamente da 327 e 167 euro. Disponibili anche prezzi speciali per persone disabili (71 euro) e pacchetto giovani (due biglietti Categoria 2, un adulto e un ragazzo, al prezzo della Categoria 4). Nei pacchetti con tour operator selezionati dalla Juventus, il prezzo del volo verso Cardiff e dell’albergo saranno da aggiungere al prezzo del singolo biglietto, ma tutto questo sarà più chiaro fra qualche giorno. La caccia è aperta!

Christian Travaini (@ChriTravaini)

Video - Bonucci: "Questo deve essere l'anno giusto per vincere la Champions" 00:46

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi