Juventus in finale di Coppa Italia e Champions League: come cambia il calendario dei bianconeri

Per la seconda volta negli ultimi tre anni, la Juventus approda in finale di Champions League. Il 3 giugno prossimo i bianconeri di Allegri saranno a Cardiff per giocarsi quel trofeo che nella bacheca del club di Corso Galileo Ferraris manca da 21 anni. Questo traguardo cambia il calendario dei bianconeri: la finale di Coppa Italia contro la Lazio, inizialmente in programma il 2 di giugno allo Stadio Olimpico di Roma, si giocherà mercoledì 17 alle 20.45. Curiosità: la Juventus chiuderà la stagione giocando 57 match ufficiali (38 in campionato, 13 in Champions League, 5 in Coppa Italia e la finale di Supercoppa Italiana).

Il calendario della Juventus da qui al 3 giugno

Domenica 14 maggio, ore 20:45 – Roma-Juventus (Serie A, 36esima giornata)

Mercoledì 17 maggio, ore 21:00 – Juventus-Lazio (Coppa Italia, finale)

Domenica 21 maggio, ore 15:00 – Juventus-Crotone (Serie A, 37esima giornata)

Domenica 28 maggio, ore 20:45 – Bologna-Juventus (Serie A, 38esima giornata)

Sabato 3 giugno, ore 20:45 – Finale di Champions League