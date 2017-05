Juventus, missione compiuta: la finale di Cardiff è realtà!

Missione compiuta in scioltezza. La Juventus rifila altri due gol al Monaco, vince anche la gara di ritorno di queste semifinali di Champions e conquista meritatamente un biglietto aereo per il Galles. La finale di Cardiff è realtà: a soli due anni di distanza dalla sconfitta di Berlino, la squadra bianconera avrà l’apportunità di rigiocarsi all’ultimo atto la vittoria della coppa più prestigiosa. Prova di forza ineccepibile della Juve, che si è confermata più forte, affamata, completa dei monegaschi, che hanno palesato nei 180 minuti ovvi limiti. Dani Alves strepitoso, in un match sbloccato da Mandzukic, e chiuso dal brasiliano, vero match-winner di questo doppio confronto. Il 3 giugno appuntamento in Galles, per provare ad alzare quel trofeo che manca da 21 anni al club bianconero.

Dani Alves Juventus Monaco 2017LaPresse

LA CRONACA

Nei primi 10 minuti la Juventus scherza col fuoco. Il Monaco, infatti, parte meglio, spinge e mette inizialmente in difficoltà i bianconeri. Mbappè colpisce un palo a gioco fermo (fuorigioco), Falcao impegna Buffon, Moutinho calcia alto. Ma poi la squadra di Allegri entra in controllo di match, paradossalmente proprio quando Khedira (infortunio muscolare) viene sostituito da Marchisio. Higuain, Mandzukic e Dybala sprecano, anche per merito di un grande Subasic, ma poi alla mezz’ora la Juve passa: Dani Alves vola a destra e cross, Mandzukic stacca e costringe Subasic alla grande parata, ma poi è rapace sul tap-in vincente. L’1-0 carica i padroni di casa e il brasiliano, che dopo due recuperi palla fenomenali, trova anche il tempo di raddoppiare: corner, respinta con i pugni di Subasic e destro al volo superbo da fuori di Dani Alves, che può festeggiare il 2-0.

2017, Mandzukic, Dani Alves, Juventus-Monaco, Getty ImagesGetty Images

Nella ripresa la Juventus va ancora vicina al gol: Cuadrado, entrato per far rifiatare Dybala, sbaglia un gol fatto al 56’. Poi Buffon è superlativo al 67’ su Mbappè, lanciatissimo dal lato sinistro dell’area. Il Monaco insiste e alla fine il gol lo trova, proprio grazie a Mbappè, che fredda Buffon da pochi passi su assist di Moutinho. Il 2-1 scalda il finale e Glik al 72’ si rende protagonista di un intervento vergognoso su Higuain: il polacco salta sopra con i tacchetti all’argentino, finito a terra per un contrasto, ma Kuipers non vede. Il nervosismo contagia la Juventus, ma non accade altro. Finisce 2-1, vince la Juventus, che vola a Cardiff.

LA STATISTICA CHIAVE

6 – La Juventus giocherà la sesta finale nella moderna edizione della Champions League (dal 1992/93). Nessuna squadra ne ha giocate di più (agganciato il Milan).

IL MIGLIORE

Dani ALVES – Indiavolato! Spinge sulla destra, il piede è sempre educato e dalla sua parte la Juve crea pericoli ogni volta che ha campo. Suo il pallone perfetto che dalla destra arriva a Mandzukic per la rete dell’1-0, suo lo splendido gol del 2-0 che chiude la partita in 45’. È il giocatore del momento in casa Juve: tutti e quattro le reti del doppio confronto in semifinale nascono da sue giocate. Ottima anche la fase difensiva. Un top player.

Dani Alves bejubelt sein Tor gegen MonacoGetty Images

IL PEGGIORE

Benjamin MENDY– Lentissimo nell’uscire sul tiro di Dani Alves che porta al 2° gol della Juve. Soffre tremendamente in marcatura sull’esterno brasiliano. Nella ripresa le cose non vanno meglio: prende anche un giallo. rischiando grosso, dopo aver calciato la palla contro il guardalinee.

IL TABELLINO di Juventus-Monaco 2-1

JUVENTUS (3-4-2-1): Buffon; Barzagli (Dall’85’ Benatia), Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Pjanic, Khedira (Dal 10’ Marchisio), Alex Sandro; Dybala (Dal 54’ Cuadrado), Mandzukic; Higuain. All.: Allegri

Monaco (4-4-2): Subasic; Raggi, Glik, Jemerson, Sidibé; Silva (Dal 69’ Lemar), Moutinho, Bakayoko (Dal 78’ Germain), Mendy (Dal 54’ Fabinho); Falcao, Mbappé. All.: Jardim

Arbitro: Kuipers (Olanda)

Gol: 33’ Mandzukic (J), 44’ Dani Alves (J), 69’ Mbappè (M)

Ammoniti: Falcao, Mendy, Bonucci, Mandzukic

