Juventus-Monaco: date, orari, programma, biglietti e come vedere la partita in tv

L’urna di Nyon ha riservato ai bianconeri il Monaco. Queste le informazioni fondamentali per la doppia sfida delle semifinali di Champions League fra la formazione allenata da Massimiliano Allegri e quella di Leonardo Jardim.

Juventus vs Monaco, le informazioni

Mercoledì 3 maggio, ore 20:45 - Monaco-Juventus, stade Louis II: il match d’andata. Diretta scritta minuto per minuto

Martedì 9 maggio, ore 20:45 - Juventus-Monaco, Juventus Stadium: il match di ritorno. Diretta scritta minuto per minuto

Juventus-Monaco, i biglietti per la doppia sfida

In attesa di conoscere prevendita e i costi dei biglietti, per le modalità di acquisto dei tagliandi per il match d’andata il portale di riferimento è il sito ufficiale del club bianconero. Questo il link

Per il match di ritorno allo Stadium, tutte le informazioni per il match di ritorno il portale di riferimento è il sito ufficiale del club blaugrana. Questo il link

La coreografia dei tifosi della Juventus allo Stadium, LaPresseLaPresse

Juventus vs Monaco, andata e ritorno in tv: match in chiaro su Canale 5

Le due partite saranno visibili agli abbonati alla piattaforma Mediaset Premium del digitale terrestre, sul canale Premium Sport. Tutte e due le semifinali con la Juventus in campo saranno trasmesse in chiaro sui canali Mediaset.

Video - Mbappé, il nuovo Henry che si ispira a Cristiano Ronaldo 00:01

Juventus vs Monaco, dove vedere le partite in Live Streaming

I due match saranno visibili anche in streaming attraverso l’applicazione per smartphone e tablet Premium Play.

Video - Quando l'Europa scoprì Kylian Mbappé: fenomeno già con l'Under-19 01:03

L'altra semifinale:

Martedì 2 maggio, ore 20:45 - Real Madrid-Atletico Madrid

Mercoledì 10 maggio, ore 20:45 - Atletico Madrid-Real Madrid