Juventus-Monaco, stampa francese: "Serve un miracolo"

Il Monaco crede alla clamorosa remuntada? "Dobbiamo sognare l'impresa", diceva ieri Jardim. Un concetto ribadito oggi sui quotidiani transalpini in edicola. A Torino sarà durissima, ma bisogna provarci.

L'Equipe: "Tout tenter"

La Une de L'Equipe mostra Falcao mentre cerca di destreggiarsi tra Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini: saranno affidate a lui e a Mbappé le flebili speranze di qualificazione alla finale di Champions League del Monaco, questa sera impegnato allo Juventus Stadium: "Dopo una stagione internazionale già eccezionale - scrive il quotidiano sportivo transalpino n.1 - i leader della Ligue 1 dovranno credere nell'impossibile: recuperare il ritardo di due gol contro una Juventus che nessun club francese ha mai eliminato".

Le Parisien: "Monaco a Torino in cerca di un miracolo"

In prima pagina non c'è un titolone sulla partita, ma a lato una foto dedicata e un rimando a due pagine interne: segno che a Parigi credono fino a un certo punto sulla possibilità di rimontare lo 0-2 dell'andata. "Il Monaco punta sul proprio talentuoso centrocampo per provare a ribaltare in semifinale una situazione molto compromessa", si legge all'interno del quotidiano. "Lemar, la pépite qui peut tout changer": autore di 14 reti in stagione, Thomas Lemar è visto come l'uomo su cui puntare per provare una mitica "remuntada".

E poi ancora: "Monaco prêt pour réaliser un immense exploit?" - "Il Monaco è pronto a realizzare una prestazione immensa?" - titola lo "Ouest-France", mentre su "Le Figaro" si ricorre all'inglese, parlando di "Mission Impossible per Mbappé e i monegaschi". Per i nostri colleghi di Eurosport France, "Pour Monaco, c'est comme faire face à l'Everest" - "Per il Monaco è come scalare l'Everest". Insomma, niente proclami di vittoria, come era lecito attendersi.