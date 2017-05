Juventus prima nel ranking UEFA, ma dietro il calcio italiano piange

Sono lontani i tempi della lenta risalita, quando la Juventus navigava tra la 20esima e la 50esima posizione dela ranking UEFA. Oltre a tutto quello già raccontato a livello di prestigio e a livello economico, il cammino della finale di Cardiff è valso alla Juventus la temporanea prima posizione del ranking per club di questa stagione. Il cammino netto dei bianconeri infatti è valso alla squadra di Massimiliano Allegri il punteggio di 35,850 punti: primo in Europa davanti al Real Madrid con 34,971 e Atletico Madrid con 32,971.

RANKING PER CLUB 2016/2017 1. Juventus 35,850 2. Real Madrid 34,971 3. Atletico Madrid 32,971 4. Monaco 27,883 5. Barcellona 26,971

Evidente che per confermarsi come tale la Juventus dovrà alzare il trofeo a Cardiff, ma intanto si gode il cammino di questa stagione che le garantisce la quinta posizione del ranking complessivo per club, ovvero quello calcolato sulla distanza dei 5 anni. Lì il primo posto del Real Madrid è inattaccabile, con un cammino che ha visto le Merengue vincere 2 Champions League e andare costantemente almeno in semifinale. Un bottino di 174,942 punti, davanti a Bayern, Barcellona, Atletico Madrid e Juventus appunto. La proiezione al 2018 vede la Juventus inoltre confermarsi al 5° posto, ma se dovesse vincere il trofeo a Cardiff scalzerebbe il Bayern Monaco di pochissimi punti andando a diventare la quarta forza d’Europa dietro le 3 dominanti spagnole.

RANKING PER CLUB Classifica ufficiale ultimi 5 anni 1. Real Madrid 174,942 2. Bayern Monaco 154,899 3. Barcellona 151,942 4. Atletico Madrid 142,942 5. Juventus 140,666 RANKING PER CLUB Proiezione al 2018 1. Real Madrid 145,399 2. Atletico Madrid 129,399 3. Barcellona 124,399 4. Bayern Monaco 118,314 5. Juventus 114,783

In tutto ciò però non sorride, come al solito, il calcio italiano. Il ranking nazione in questa stagione, prima delle due finali europee dove sono in corsa ancora una spagnola, una inglese e una olandese, ci vede al 5° posto, addirittura dietro – seppur per pochissimo – alla Francia. Un punteggio caratterizzato come al solito dallo scadente rendimento in Europa League, specie di Inter e Sassuolo, che hanno portato alla causa nazionale pochissimi punti utili al calcolo (gli emiliani 7, i nerazzurri addirittura solo 4; la Juventus 33 e il Napoli 17 per intenderci).

RANKING PER NAZIONE 2016/2017 1. Spagna 19,857 2. Inghilterra 14,642 3. Germania 14,571 4. Francia 14,416 5. Italia 14,250

E da questo punto di vista non deve sorprendere di nuovo il ranking per club. Perché se è vero che la Juventus domina al momento la graduatoria, dietro c’è una sorta di vuoto. La prima squadra italiana dietro ai bianconeri è il Napoli, 20esimo con 19,850 punti; poi la Roma 26esima e la Fiorentina 29esima rispettivamene con 15,850 e 13,850 punti. Queste le uniche rappresentanti degne di nota del calcio italiano, a dimostrazione che di fatto le quinte/seste forze della Serie A non entrano nelle prime 50 squadre d’Europa.

E da questo punto di vista dunque ben venga il regalo ricevuto dalla UEFA, che dall’anno prossimo tornerà a concedere al campionato italiano i preliminari di Champions League alla quarta squadra classificata in campionato. Un traguardo ottenuto più dall’ottica di espansione delle competizioni organizzate dall’organismo del calcio europeo che dai reali meriti delle italiane – Juventus esclusa – nelle coppe europee.