Juventus-Real Madrid ai raggi X: la formazione tipo della finale di Cardiff

Selezionare la formazione tipo dell'ultimo di Champions non è affatto un compito facile, perchè a Cardiff si affronteranno le due migliori squadre d'Europa in una finale che si preannuncia come una delle più stellari ed equilibrate di sempre. Ruolo per ruolo abbiamo scelto gli undici migliori in un ipotetico 4-3-3, con inevitabili esclusioni eccellenti alla Pjanic, Benzema e Alex Sandro.

La formazione tipo

Buffon

Ovvero “la storia”. La storia che il portiere bianconero vorrebbe riscrivere conquistando l’unico alloro che ancora manca alla sua sfavillante bacheca, quella Champions League grazie a cui il cerchio sarebbe completato. In caso di vittoria diventerebbe il vincitore più anziano della Champions a 39 anni e 126 giorni. Numeri da capogiro per lui: 9 clean sheet, soli tre gol subiti e ben 23 parate.

Dani Alves

Chiamatelo specialista: da quando è iniziata la fase a eliminazione diretta l’ex Barcellona ha innalzato il suo livello di gioco a dismisura. Gol contro il Porto da jolly a gara in corso, doppio assist all’andata ed eurogol contro il Monaco al ritorno: il brasiliano è il vero uomo in più di questo 2017 per la Juventus. Acquisto più che mai azzeccato, specialmente per sognare in grande in Europa.

Leonardo Bonucci

Al netto delle assenze contro Dinamo Zagabria e Porto (gara di andata), il difensore centrale della Juventus è stato impeccabile nella sua campagna europea, contribuendo anche con la bellissima rete contro il Siviglia nel girone di qualificazione. Difensore dai piedi illuminati il classe 1987, che ha fatto registrare l’86% dell’accuratezza di passaggi in Champions League.

Video - La Juventus difende con gioia: ecco perché adesso fa paura a tutti 01:36

Sergio Ramos

Ovvero l’uomo della zona Cesarini, anzi, della zona “Sergio Ramos”, fin da quel gol a tempo scaduto che consentì al suo Real di impattare la finale di Champions League del 2014. Quest’anno il difensore del Real ne ha già siglati 10 in stagione tra tutte le competizioni, compreso lo stacco imperioso contro il Napoli al San Paolo. Arma letale, soprattutto se assistito dai mortiferi calci piazzati di Kroos.

Video - Sergio Ramos, l'uomo dei gol decisivi per il Real Madrid 00:01

Marcelo

A Cardiff scende in campo l’eccellenza degli esterni sinistri: Marcelo e Alex Sandro…E beato il Brasile che può alternarli in Nazionale. Marcelo è alla terza finale di Champions League in quattro anni; nell’anno della Decima gli riuscì anche di segnare un gol nei supplementari. Giocatore formidabile nella fase offensiva: già undici gli assisti forniti in stagione.

Sami Khedira

45 partite stagionali disputate, mai tante come quest’anno (il massimo furono 44 con la maglia del Real Madrid nella stagione 2012/13) e una serie di prestazioni che lo proiettano nel centrocampo ideale di questa edizione di Champions. La prima sfida da ex potrebbe ulteriormente galvanizzarlo in vista della finale e ora che l’infortunio è smaltito domani scenderà in campo per l’11° volta su 13 appuntamenti possibili, nessuno dei quali saltato per infortunio. Evento più unico che raro se pensiamo che nelle ultime tre stagioni non è mai andato oltre le 25 presenze stagionali.

Sami Khedira (Juventus Turin)Imago

Luka Modric

Sempre titolare nelle 10 partite disputate in questa edizione. Nessun gol e nessun assist, ma la solita grande qualità in mezzo al campo. In un ipotetico confronto con Pjanic, a premiarlo è la maggior continuità rispetto al bosniaco, preferibile per le statistiche (1 gol e 3 assist) ma più altalenante.

Toni Kroos

31 occasioni create nelle 11 gare disputate e il 93% di accuratezza nei passaggi. Basterebbero questi due dati per avvalorare la posizione del tedesco, miglior centrocampista di questa edizione per distacco. Precisione, classe, istinto, intelligenza, Kroos ha tutto per essere il centrocampista moderno perfetto. Non un caso che dal 2013 abbia collezionato solo successi: Champions col Bayern, Mondiale in Brasile, due Champions con il Real e la Liga di quest’anno, compresi tre Mondiali per Club.

Paulo Dybala

I quattro gol realizzati non lo mettono sicuramente tra i più grandi bomber di sempre, tantomeno dell’attuale competizione; ma il trittico che lo ha visto realizzare la rete dell’1-0 nel ritorno degli ottavi di finale col Porto e la doppietta che ha steso il Barcellona allo Stadium nell’andata dei quarti, lo hanno consacrato tra i top di questa stagione europea. Non sempre continuo, ma negli ultimi e decisivi match ha messo spesso lo zampino.

Video - Dybala e il Real Madrid, una sfida dal sapore speciale 00:59

Cristiano Ronaldo

Come lui nessuno mai. Superati i 100 gol nella competizione (103), è entrato di diritto nella storia come il primo a raggiungere la tripla cifra (Messi fermo a 94), oltre ad essereil miglior marcatore nelle semifinali di Champions (13 gol), meglio di Alfredo Di Stefano (11). E’ inoltre l’unico ad aver segnato almeno 10 gol in un’edizione per sei stagioni consecutive. I numeri spesso sono freddi, nel caso di Ronaldo sono “solo” la conferma del fuoriclasse che è. Uno che, non ci fosse (forse) Buffon quest’anno sulla sua strada, vincerebbe a mani basse il Pallone d’Oro per il 2° anno consecutivo, il quarto negli ultimi cinque anni.

Gonzalo Higuain

In Champions non segna, dicevano. Poi arriva il Monaco in semifinale, serve la prova da punta di livello e... doppietta all’andata, qualificazione in tasca e testa alla finale, dove ha il il desiderio di mettere la propria firma. Le 5 reti in campo europeo non sono numeri straripanti per uno abituato a contare i gol col pallottoliere, ma se aggiunti ai 24 di campionato e ai 3 di Coppa Italia mostrano, ancora una volta, come il Pipita non abbia mai realmente smesso di fare gol. Nei 6 anni di Real non ha mai raggiunto la finale, che sia un’esordio col botto?